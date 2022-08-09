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Bakan Nebati'den 'Türkiye IMF'den 6.5 milyar dolar borç aldı' iddiasına yanıt
Bakan Nebati'den 'Türkiye IMF'den 6.5 milyar dolar borç aldı' iddiasına yanıt
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ''Türkiye’nin IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldığına'' yönelik iddialara tepki gösterdi. Nebati, iddiayı dillendiren... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T14:27+0300
2022-08-09T14:27+0300
politika
iyi parti
hazine ve maliye bakanlığı
nureddin nebati
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir televizyon programında ''Türkiye’nin IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldığını'' iddia eden İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'a sert tepki gösterdi.Twitter'dan açıklama yapan Nebati şu ifadeleri kullandı:
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iyi parti, hazine ve maliye bakanlığı, nureddin nebati, imf, türkiye

Bakan Nebati'den 'Türkiye IMF'den 6.5 milyar dolar borç aldı' iddiasına yanıt

14:27 09.08.2022
© AANureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ''Türkiye’nin IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldığına'' yönelik iddialara tepki gösterdi. Nebati, iddiayı dillendiren İYİ Partili Prof. Dr. Bilge Yılmaz için ''Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz. İki durum da sizin adınıza üzücü'' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir televizyon programında ''Türkiye’nin IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldığını'' iddia eden İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'a sert tepki gösterdi.
Twitter'dan açıklama yapan Nebati şu ifadeleri kullandı:
''''Prof. Dr. Bilge Yılmaz, dün katıldığınız bir yayında Türkiye’nin IMF’den 6.5 milyar dolar borç aldığını iddia etmişsiniz. Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz. İki durum da sizin adınıza üzücü.Ben size durumu anlatayım; Uluslararası Para Fonu (IMF) üye ülkeleri desteklemek amacıyla SDR (Special Drawing Rights – Özel Çekme Hakkı) tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağlamaktadır. SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır Geçtiğimiz yıl; ABD’ye 112,9 milyar ABD doları, Almanya’ya 36 milyar ABD doları, Güney Afrika’ya 4,15 milyar ABD doları tutarında rezerv imkânı sağlanmıştır. Türkiye’ye ise, IMF’deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar ABD doları tahsis edilmiştir. IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkân, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır. Türkiye’nin IMF’den borç aldığına ilişkin açıklamalar gerçek dışıdır.''
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