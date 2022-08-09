https://tr.sputniknews.com/20220809/belarus-disisleri-batiyi-ulkenin-ic-islerine-mudahaleden-vazgecmeye-cagiriyoruz-1059712793.html

Belarus Dışişleri: Batı'yı ülkenin iç işlerine müdahaleden vazgeçmeye çağırıyoruz

Belarus Dışişleri: Batı'yı ülkenin iç işlerine müdahaleden vazgeçmeye çağırıyoruz

Belarus Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği ve ABD'nin ülkede iki yıl önce yapılan devlet başkanlığı seçimleriyle ilgili yorumlarıyla bağlantılı olarak... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T20:26+0300

2022-08-09T20:26+0300

2022-08-09T20:27+0300

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Belarus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Avrupa Birliği ve bazı Batılı ülkeler, Belarus Cumhuriyeti'ndeki devlet başkanlığı seçimlerinin yıl dönümü bağlamında, egemen ve bağımsız Belarus devletine yönelik bir kez daha bir dizi hakaret ve asılsız suçlamalarda bulundular. Belarus Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın meşruiyet derecesini belirlemenin kesinlikle Brüksel veya Washington'un işi olmadığı açıktır” ifadeleri kullanıldı.Batılı ülkelerin Belarus’a yönelik yaptırımlarının uluslararası hukuka aykırı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Belarus’un egemenliğinin ve bağımsızlığının güçlendirilmesi, insan haklarının korunması gibi iddialı sloganların arkasına saklanan kolektif Batı, Belarus devletini ekonomik olarak boğmak, bizi kendi gelişim yolumuzdan vazgeçmeye zorlamak için fiili olarak her şeyi yapıyor. Batılı ülkelerin BM Güvenlik Konseyi'ni atlayarak uyguladıkları gayri meşru ekonomik yaptırımlar uluslararası hukukla çelişiyor, piyasa ekonomisinin temel ilkelerini ve vatandaşların sosyo-ekonomik haklarını büyük ölçüde ihlal ediyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımların küresel ölçekte bir gıda krizine yol açmasının yanı sıra, kendi vatandaşlarına da zarar verdiğini, ancak tüm bunların Batılı politikacıların umurunda olmadığına vurgu yapılarak, “Egemen Belarus'un iç işlerine, meşru hükümetin muhaliflerine açık destek ve finansman şeklinde kendini gösteren Batı müdahalesine kesinlikle karşı çıkıyoruz. Belarus muhalefetinden aşırılık yanlılarına verilen açık destek, iktidarın zorla devrilmesine yönelik çılgınca çağrıların giderek daha fazla duyulmasına yol açıyor” denildi.Açıklamada ayrıca, AB ve diğer Batılı ülkelerine sorumsuz ve çıkmaza giren Belarus karşıtı politikayı durdurma, baskı ve yaptırımlardan vazgeçme, sağlam bir diyaloga ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine geri dönme çağrısı yapıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220802/belarus-lideri-lukasenkoya-gore-ukrayna-tahilinin-ihraci-ile-ilgili-durum-oyun-ve-gevezelik-1059423049.html

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