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Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı
Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı
ABD Temsilciler Meclisi, 2 ay önce NATO üyesi olmak için resmi başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini destekleyen karar tasarısını... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T21:51+0300
2022-08-09T22:04+0300
joe biden
nato
finlandiya
isveç
katılım
onay
belge
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NATO üyesi 30 ülkenin tümünün parlamentolarının onayı gereken İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olabilmeleri konusunda ABD'de Parlamento'nun onay süreci, Kongre'nin üst kanadı olan Senato'nun onayıyla da tamamlanmıştı.Senato'da iki kuzey ülkesinin ittifaka üyeliği 95'e karşı bir oy ile kabul edildi. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine tek karşı oyu Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley attı.Gelen son dakika bilgisine göre ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını onaylayan belgeleri imzaladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkenin terörle mücadele konusundaki taahhütlerine uymaması durumunda üyeliğin TBMM'den geçmeyebileceğinin sinyallerini vermişti.280 milyar dolarlık Çip ve Bilim Yasası'na da Biden'dan onayBiden, Beyaz Saray'da gerçekleşen bir törende Çin'in çip üretimi ve teknolojisiyle rekabet etmek amacıyla daha önce ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan 280 milyar dolarlık Çip ve Bilim Yasası'nı da imzaladı. Beyaz Saray'daki Rose Garden'da gerçekleşen imza töreninde konuşan Biden, "Bugün imzaladığım Çip ve Bilim Yasası, ABD için nesilde bir kez yapılan bir yatırımdır ve Amerikan halkının gurur duyabileceği bir yasadır. Bunu mümkün kılan herkese teşekkür etmek istiyorum. Ve sizlere söz veriyorum, önümüzdeki on yılda yeniden dünyaya liderlik edeceğiz" dedi.'Bu yatırım tek başına 40 bin iş istihdamı sağlayacak'Yasanın ülkedeki Demokratlar ve Cumhuriyetçiler tarafından desteklendiğini ifade eden ABD lideri, "Pek çok Demokrat ve Cumhuriyetçi benzer şekilde bu tasarıyı gerçekleştirmeye kararlı. Kongre'deki iki taraflılık kritik olsa da, Bugün burada, bu tasarıyı desteklediğimizi kabul etmek istiyorum. Çip ve Bilim Yasası Amerika'da yarı iletken üretme çabalarımızı güçlendiriyor ve bu yatırım tek başına 40 bin iş istihdamı sağlayacak" şeklinde konuştu.Biden, yeni yasa için yapılan yatırımın gelecek 6 ay boyunca yarı iletken fabrikalarının inşa edileceği ve sadece inşa sürecinin tek başına 1 milyondan fazla iş istihdamı sağlayacağını bildiren bir analize atıfta bulundu. ABD Başkanı, iş insanlarına seslenerek, "Tüm kaynaklarımızı kanalize edebiliriz. Hepsinden önemlisi, insanlarımızın tüm yeteneklerini ulusumuz ve dünya için daha büyük bir umut ve fırsat ölçüsünde kanalize edebiliriz. İyi iş olanakları sağlamak için, çalışanları güçlendirin, ekonomiyi büyütün, bunu sadece zenginler için değil, herkes için yapın" ifadelerini kullandı.'Eskiden dünyada araştırma ve geliştirmede bir numaraydık, şimdi 9. sıradayız'Biden, "Eskiden dünyada araştırma ve geliştirmede bir numaraydık, şimdi 9'uncu sıradayız. Çin ise şimdi 2'inci sırada" ifadelerini kullandı. ABD'nin rakiplerine karşı güçlenmek amacıyla imzaladığı yasanın Çin'i rahatsız ettiğini dile getiren Biden, "Çin Komünist Partisi'nin bu yasa tasarısına karşı aktif olarak lobicilik yapmasına şaşmamalı. ABD bu gelişmiş çiplerin üretiminde dünyaya öncülük etmelidir ve bu yasa tam olarak bunu yapacaktır" dedi.Biden, "Küresel ekonomi korkunç bir şekilde durma noktasına geliyor ve dünyanın her yerinde insanlar için maliyetleri artırıyor. İnsanların günlük maliyetlerini düşürmek ve istihdam oluşturmak için burada, Amerika'da çip yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.'Maliyetleri düşürecek, istihdam sağlayacak ve tedarik zincirlerini güçlendirecek'Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Joe Biden'ın imzaladığı Çip ve Bilim Yasası için, "maliyetleri düşürecek, istihdam sağlayacak ve tedarik zincirlerini güçlendirecek" ifadeleri yer alırken, "ABD’nin nanoteknoloji, temiz enerji, kuantum dahil olmak üzere yarının endüstrilerinde lider tutmak için Amerikan imalatını, tedarik zincirlerini ve ulusal güvenliği güçlendirecek ve araştırma ve geliştirmeye, bilim ve teknolojiye ve geleceğin işgücüne yatırım yapacak" denildi.Çip ve Bilim YasasıABD Senatosu daha önce ABD'nin yerel çip imalat endüstrisini desteklemek ve ülkenin küresel ekonomideki teknolojik üstünlüğünü korumayı amaçlayan bilimsel araştırmalara on milyarlarca dolar sağlamasını da kapsayan 280 milyar dolarlık bir yardımı içeren yasa tasarısını 33'e karşı 64 oy çoğunluğu ile onaylamıştı. Yasa daha sonra ABD Temsilciler Meclisi'nde 187'ye karşı 243 oyla kabul edilmişti. Yasa tasarısıyla, ABD'nin askeri donanım ve diğer endüstrilerinde, Çin ve diğer küresel güçler tarafından üretilen çiplere olan bağımlılığının azaltılması hedefleniyor. Yerel yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik hazırlanan yasa ile üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığının hafifletileceği öngörülüyor.
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joe biden, nato, finlandiya, isveç, katılım, onay, belge

Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı

21:51 09.08.2022 (güncellendi: 22:04 09.08.2022)
© EPA / JIM LO SCALZOABD Temsilciler Meclisi, 2 ay önce NATO üyesi olmak için resmi başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini destekleyen karar tasarısını geçtiğimiz ay kabul etti. ABD Başkanı Joe Biden ise iki ülkenin birliğe katılmasını onaylayan belgeleri imzaladı.
ABD Temsilciler Meclisi, 2 ay önce NATO üyesi olmak için resmi başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini destekleyen karar tasarısını geçtiğimiz ay kabul etti. ABD Başkanı Joe Biden ise iki ülkenin birliğe katılmasını onaylayan belgeleri imzaladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© EPA / JIM LO SCALZO
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ABD Temsilciler Meclisi, 2 ay önce NATO üyesi olmak için resmi başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini destekleyen karar tasarısını geçtiğimiz ay kabul etti. ABD Başkanı Joe Biden ise iki ülkenin birliğe katılmasını onaylayan belgeleri imzaladı.
NATO üyesi 30 ülkenin tümünün parlamentolarının onayı gereken İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olabilmeleri konusunda ABD'de Parlamento'nun onay süreci, Kongre'nin üst kanadı olan Senato'nun onayıyla da tamamlanmıştı.
Senato'da iki kuzey ülkesinin ittifaka üyeliği 95'e karşı bir oy ile kabul edildi. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine tek karşı oyu Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley attı.
Gelen son dakika bilgisine göre ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını onaylayan belgeleri imzaladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkenin terörle mücadele konusundaki taahhütlerine uymaması durumunda üyeliğin TBMM'den geçmeyebileceğinin sinyallerini vermişti.

280 milyar dolarlık Çip ve Bilim Yasası'na da Biden'dan onay

Biden, Beyaz Saray'da gerçekleşen bir törende Çin'in çip üretimi ve teknolojisiyle rekabet etmek amacıyla daha önce ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan 280 milyar dolarlık Çip ve Bilim Yasası'nı da imzaladı.
Beyaz Saray'daki Rose Garden'da gerçekleşen imza töreninde konuşan Biden, "Bugün imzaladığım Çip ve Bilim Yasası, ABD için nesilde bir kez yapılan bir yatırımdır ve Amerikan halkının gurur duyabileceği bir yasadır. Bunu mümkün kılan herkese teşekkür etmek istiyorum. Ve sizlere söz veriyorum, önümüzdeki on yılda yeniden dünyaya liderlik edeceğiz" dedi.

'Bu yatırım tek başına 40 bin iş istihdamı sağlayacak'

Yasanın ülkedeki Demokratlar ve Cumhuriyetçiler tarafından desteklendiğini ifade eden ABD lideri, "Pek çok Demokrat ve Cumhuriyetçi benzer şekilde bu tasarıyı gerçekleştirmeye kararlı. Kongre'deki iki taraflılık kritik olsa da, Bugün burada, bu tasarıyı desteklediğimizi kabul etmek istiyorum. Çip ve Bilim Yasası Amerika'da yarı iletken üretme çabalarımızı güçlendiriyor ve bu yatırım tek başına 40 bin iş istihdamı sağlayacak" şeklinde konuştu.
Biden, yeni yasa için yapılan yatırımın gelecek 6 ay boyunca yarı iletken fabrikalarının inşa edileceği ve sadece inşa sürecinin tek başına 1 milyondan fazla iş istihdamı sağlayacağını bildiren bir analize atıfta bulundu.
ABD Başkanı, iş insanlarına seslenerek, "Tüm kaynaklarımızı kanalize edebiliriz. Hepsinden önemlisi, insanlarımızın tüm yeteneklerini ulusumuz ve dünya için daha büyük bir umut ve fırsat ölçüsünde kanalize edebiliriz. İyi iş olanakları sağlamak için, çalışanları güçlendirin, ekonomiyi büyütün, bunu sadece zenginler için değil, herkes için yapın" ifadelerini kullandı.
Hunter Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
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'Eskiden dünyada araştırma ve geliştirmede bir numaraydık, şimdi 9. sıradayız'

Biden, "Eskiden dünyada araştırma ve geliştirmede bir numaraydık, şimdi 9'uncu sıradayız. Çin ise şimdi 2'inci sırada" ifadelerini kullandı. ABD'nin rakiplerine karşı güçlenmek amacıyla imzaladığı yasanın Çin'i rahatsız ettiğini dile getiren Biden, "Çin Komünist Partisi'nin bu yasa tasarısına karşı aktif olarak lobicilik yapmasına şaşmamalı. ABD bu gelişmiş çiplerin üretiminde dünyaya öncülük etmelidir ve bu yasa tam olarak bunu yapacaktır" dedi.
Biden, "Küresel ekonomi korkunç bir şekilde durma noktasına geliyor ve dünyanın her yerinde insanlar için maliyetleri artırıyor. İnsanların günlük maliyetlerini düşürmek ve istihdam oluşturmak için burada, Amerika'da çip yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'Maliyetleri düşürecek, istihdam sağlayacak ve tedarik zincirlerini güçlendirecek'

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Joe Biden'ın imzaladığı Çip ve Bilim Yasası için, "maliyetleri düşürecek, istihdam sağlayacak ve tedarik zincirlerini güçlendirecek" ifadeleri yer alırken, "ABD’nin nanoteknoloji, temiz enerji, kuantum dahil olmak üzere yarının endüstrilerinde lider tutmak için Amerikan imalatını, tedarik zincirlerini ve ulusal güvenliği güçlendirecek ve araştırma ve geliştirmeye, bilim ve teknolojiye ve geleceğin işgücüne yatırım yapacak" denildi.

Çip ve Bilim Yasası

ABD Senatosu daha önce ABD'nin yerel çip imalat endüstrisini desteklemek ve ülkenin küresel ekonomideki teknolojik üstünlüğünü korumayı amaçlayan bilimsel araştırmalara on milyarlarca dolar sağlamasını da kapsayan 280 milyar dolarlık bir yardımı içeren yasa tasarısını 33'e karşı 64 oy çoğunluğu ile onaylamıştı. Yasa daha sonra ABD Temsilciler Meclisi'nde 187'ye karşı 243 oyla kabul edilmişti.
Yasa tasarısıyla, ABD'nin askeri donanım ve diğer endüstrilerinde, Çin ve diğer küresel güçler tarafından üretilen çiplere olan bağımlılığının azaltılması hedefleniyor. Yerel yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik hazırlanan yasa ile üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığının hafifletileceği öngörülüyor.
Dün helikopterden indikten sonra ceketini giyemeyen ABD Başkanı Joe Biden, daha sonra gözlüğünü düşürdü. Öte yandan Biden'ın hemen arkasında bulunan askerin şaşırmış yüz ifadesi ise dikkat çekti. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
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ABD Başkanı Biden ceketini giymeyi denedi, beceremedi, gözlüğünü düşürdü
14:55
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