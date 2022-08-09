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BioNTech ve Pfizer, yeni Kovid varyantları için aşının klinik denemelerine başlıyor
BioNTech ve Pfizer, yeni Kovid varyantları için aşının klinik denemelerine başlıyor
BioNTech ve Pfizer, Omicron'un BA.4 ve BA.5 varyantlarına uyarlanan Kovid-19 aşısının klinik denemesine başlıyor. BioNTech kurucu ortaklarından Prof. Dr. Özlem... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
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2022-08-09T16:30+0300
biontech
pfizer
koronavirüs
özlem türeci
aşı
uğur şahin
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BioNTech tarafından yapılan açıklamada uzun ve geniş bir koruma sağlamak için geliştirilen Kovid-19 aşısının bu yılın sonunda satışa çıkacağı belirtildi. Habertürk'ün Financial Times'tan aktardığı habere göre BioNTech’in Omicron BA.1 varyantı için ilk aşı denemeleri ilkbaharda başladı ancak gerekli onaylar alındığında aşıların dağıtımı ekim ayında başlayabilecek. BioNTech kurucu ortaklarından Prof. Dr. Uğur Şahin, şirketin 'uzun süreli ve geniş koruma' hedefleyerek Kovid ürün hattını genişlettiklerini söyledi. Şirketin bir diğer kurucu ortağı Prof. Dr. Özlem Türeci, fareler üzerinde yapılan çalışmalardan elde edilen verilerin BA.4 ve BA.5'e ve Omicron'un diğer tüm alt varyantlarına karşı daha güçlü bir bağışıklık tepkisi ortaya çıkardığını gösterdiğini söyledi. Türeci, elde edilen verilerin, kapsamlı deneyimleri ve önceki Covid aşılarından elde edilen verilerle beraber acil kullanım onayı almak için yeterli olabileceğini ve zamanında müdahale sağlanabileceğini söyledi.
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biontech , pfizer, özlem türeci, aşı, uğur şahin

BioNTech ve Pfizer, yeni Kovid varyantları için aşının klinik denemelerine başlıyor

16:27 09.08.2022 (güncellendi: 16:30 09.08.2022)
© REUTERS / Dado RuvicPfizer - koronavirüs aşısı
Pfizer - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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BioNTech ve Pfizer, Omicron'un BA.4 ve BA.5 varyantlarına uyarlanan Kovid-19 aşısının klinik denemesine başlıyor. BioNTech kurucu ortaklarından Prof. Dr. Özlem Türeci, geliştirilen aşının BA.4 ve BA.5'e ve Omicron'un diğer tüm alt varyantlarına karşı daha güçlü bir bağışıklık tepkisi ortaya çıkardığını açıkladı.
BioNTech tarafından yapılan açıklamada uzun ve geniş bir koruma sağlamak için geliştirilen Kovid-19 aşısının bu yılın sonunda satışa çıkacağı belirtildi.
Habertürk'ün Financial Times'tan aktardığı habere göre BioNTech’in Omicron BA.1 varyantı için ilk aşı denemeleri ilkbaharda başladı ancak gerekli onaylar alındığında aşıların dağıtımı ekim ayında başlayabilecek.
BioNTech kurucu ortaklarından Prof. Dr. Uğur Şahin, şirketin 'uzun süreli ve geniş koruma' hedefleyerek Kovid ürün hattını genişlettiklerini söyledi.
Şirketin bir diğer kurucu ortağı Prof. Dr. Özlem Türeci, fareler üzerinde yapılan çalışmalardan elde edilen verilerin BA.4 ve BA.5'e ve Omicron'un diğer tüm alt varyantlarına karşı daha güçlü bir bağışıklık tepkisi ortaya çıkardığını gösterdiğini söyledi. Türeci, elde edilen verilerin, kapsamlı deneyimleri ve önceki Covid aşılarından elde edilen verilerle beraber acil kullanım onayı almak için yeterli olabileceğini ve zamanında müdahale sağlanabileceğini söyledi.
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