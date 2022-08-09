https://tr.sputniknews.com/20220809/bodrumdan-yuzerek-yunan-adalarina-kacmaya-calisan-feto-uyesi-2-eski-asker-yakalandi-1059694265.html

Bodrum'dan yüzerek Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 2 eski asker yakalandı

Bodrum'dan yüzerek Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 2 eski asker yakalandı

Muğla'da yüzerek kaçmak isteyen 2 FETÖ'ü eski asker yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli mahkemece tutuklandı. 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T12:56+0300

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yüzerek Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 2 eski asker, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.Bodrum'da dün gece saatlerinde İstanköy Adası'na yüzmeye çalışan 2 kişi olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, 2 şüpheliyi bota aldı. Yapılan kimlik kontrolünde, şüphelilerin FETÖ üyesi eski askerler L.Ç. ve H.C. olduğu tespit edildi. Yunan adalarına kaçmaya çalıştıkları belirlenen, biri astsubay diğeri ise üsteğmen 2 eski asker, Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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