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https://tr.sputniknews.com/20220809/bolu-valiliginden-yeni-salgin-basladi-iddialarina-yalanlama-1059710818.html
Bolu Valiliği'nden 'Yeni salgın başladı' iddialarına yalanlama
Bolu Valiliği'nden 'Yeni salgın başladı' iddialarına yalanlama
Bolu Valiliği, içme suyundan etkilenerek hastanelere başvuranların bulunduğu merkeze bağlı Yuva köyünde yeni bir salgın yaşandığına dair çıkan haberlerin... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T19:29+0300
2022-08-09T19:29+0300
türkiye
bolu
içme suyu
zehirlenme
valilik
açıklama
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Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili bazı haber sitelerinde ve basın organlarında yeni vakaların çıktığına dair haberlere ilişkin bilgilendirme yapılma gereği duyulduğu belirtildi.Açıklamada, 9 Ağustos itibarıyla 18'i servislerde, 8'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 26 kişinin tedavisinin sürdüğü aktarılarak, şunlar kaydedildi:"Son bir haftada sağlık kuruluşlarımıza karın ağrısı şikayetiyle başvuran 1 vatandaşımızın bu hastalıkla ilgisinin olmadığı belirlenmiş, kanlı ishal şikayetiyle başvuran 1 vatandaşımızın ise yapılan araştırmalar neticesinde şebeke suyunu değil, evinin bahçesindeki kayıt dışı artezyen suyunu kullandığını ifade etmesi üzerine ilgili kuyudan numuneler alınmıştır. Hastalık sebebinin bu suya bağlı olup olmadığı hakkında tetkikler yapılmaktadır.Yuva köyünde düzenli ve sürekli olarak depolardan, şebeke uç sistemlerinden su numune örnekleri alınarak kontroller yapılmaktadır. Ayrıca su depolarının klorlama işlemleri rutin olarak devam etmektedir."'Tüm kurumların konuyla ilgili takibi hassasiyetle sürüyor'Valiliğin koordinasyonunda tüm kurumların konuyla ilgili takibinin hassasiyetle devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Yuva köyünde yeni bir salgın yaşandığına dair çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın resmi olmayan kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmemeleri önemle rica olunur. Tedavileri devam eden hastalarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Köyde içme suyundan etkilenerek 24 Temmuz itibarıyla hastaneye başvuran 141 kişiden 115'i, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmiş, Ankara'da tedavi gören 49 yaşındaki Eyüp Ertem 23 Temmuz'da vefat etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220725/boluda-icme-suyundan-etkilenen-141-kisiden-53unun-tedavisi-suruyor-1059116253.html
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bolu, içme suyu, zehirlenme, valilik, açıklama

Bolu Valiliği'nden 'Yeni salgın başladı' iddialarına yalanlama

19:29 09.08.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSu - musluk
Su - musluk - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
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Bolu Valiliği, içme suyundan etkilenerek hastanelere başvuranların bulunduğu merkeze bağlı Yuva köyünde yeni bir salgın yaşandığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili bazı haber sitelerinde ve basın organlarında yeni vakaların çıktığına dair haberlere ilişkin bilgilendirme yapılma gereği duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, 9 Ağustos itibarıyla 18'i servislerde, 8'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 26 kişinin tedavisinin sürdüğü aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"Son bir haftada sağlık kuruluşlarımıza karın ağrısı şikayetiyle başvuran 1 vatandaşımızın bu hastalıkla ilgisinin olmadığı belirlenmiş, kanlı ishal şikayetiyle başvuran 1 vatandaşımızın ise yapılan araştırmalar neticesinde şebeke suyunu değil, evinin bahçesindeki kayıt dışı artezyen suyunu kullandığını ifade etmesi üzerine ilgili kuyudan numuneler alınmıştır. Hastalık sebebinin bu suya bağlı olup olmadığı hakkında tetkikler yapılmaktadır.
Yuva köyünde düzenli ve sürekli olarak depolardan, şebeke uç sistemlerinden su numune örnekleri alınarak kontroller yapılmaktadır. Ayrıca su depolarının klorlama işlemleri rutin olarak devam etmektedir."

'Tüm kurumların konuyla ilgili takibi hassasiyetle sürüyor'

Valiliğin koordinasyonunda tüm kurumların konuyla ilgili takibinin hassasiyetle devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Yuva köyünde yeni bir salgın yaşandığına dair çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın resmi olmayan kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmemeleri önemle rica olunur. Tedavileri devam eden hastalarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Köyde içme suyundan etkilenerek 24 Temmuz itibarıyla hastaneye başvuran 141 kişiden 115'i, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmiş, Ankara'da tedavi gören 49 yaşındaki Eyüp Ertem 23 Temmuz'da vefat etmişti.
Bolu- Hastane- Acil - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
YAŞAM
Bolu'da içme suyundan zehirlenen 141 kişiden 53'ünün tedavisi sürüyor
25 Temmuz, 16:27
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