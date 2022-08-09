Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220809/bosandigi-esi-ve-sevgilisini-silahla-vuran-zanli-arac-gasp-ederek-kacti-1059690319.html
Boşandığı eşi ve sevgilisini silahla vuran zanlı, araç gasp ederek kaçtı
Boşandığı eşi ve sevgilisini silahla vuran zanlı, araç gasp ederek kaçtı
İstanbul'da telefonda tartıştığı eski eşiyle sevgilisini çağıran eski koca, çifti silahla yaraladı. Zanlı silahın kabzasıyla kafasına vurup darp ettiği başka... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T11:52+0300
2022-08-09T11:52+0300
yaşam
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059690432_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_7d8e0f473b1f45c96900b5465735746d.jpg
İstanbul'da geçtiğimiz çarşamba günü saat 01.15 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi’nde, edinilen bilgiye göre bir süre önce Taner A. (37) ve Seher A. (30) boşandı. Seher A., bir süre sonra temizlik görevlisi Yaşar Ç. (42) ile ilişki yaşamaya başladı.İHA'da yer alan habere göre bunu öğrenen Taner A., telefonda tartıştığı eski eşi, sevgilisi ve arkadaşları kuaför Bedir C.’yi (40) semtteki bir caddeye çağırdı. Tartışmanın ardından taraflar buluşmak için randevulaşarak telefonu kapattı.Silahla yaraladıGörüşmenin ardından Seher A., sevgilisi Yaşar Ç. ve arkadaşları Bedir C. ile caddeye gelerek aracını park edip eski kocasını beklemeye başladı. Cadde üzerinde buluşan Seher A. ve Taner A. arasında tartışma yaşadı. Tartışma sırasında Taner A. belindeki tabancayı çıkartarak eski eşi Seher A. ve sevgilisi Yaşar Ç.’yi tabanca ile yaraladı.Araç gasp ederek kaçtıYaralanan Yaşar Ç., can havliyle kaçmak isterken, Taner A. peşinden koşarak acımasızca yaralıya tekme atarak yakın mesafeden de bir el ateş etti. Eski eşini ve sevgilisini tabanca ile vuran saldırgan, daha sonra araca yönelerek araç içerisinde bekleyen Bedir C.’yi ise tabancanın kabzasıyla darp edip araçtan indirdi. Eski koca Taner A., Bedir C.’nin içinde beklediği aracı gasp ederek olay yerinden kaçtı.Olay yerinden uzaklaşan Taner A., yakalanacağını düşünerek gasp ettiği aracı Maden Mahallesi’ndeki bir cadde üzerinde kapılarını açık şekilde terk etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.Bedir C.’nin ise tedavi olmak için kendi imkanlarıyla Çayırbaşı Hamidiye Etfal Hastanesi'ne gittiği öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri de saldırgan eski koca Taner A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059690432_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_c1582ec4bc9e24143468d36cd78e2063.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul

Boşandığı eşi ve sevgilisini silahla vuran zanlı, araç gasp ederek kaçtı

11:52 09.08.2022
© İHABoşandığı eşi ve sevgilisini silahla vuran zanlı, araç gasp ederek kaçtı
Boşandığı eşi ve sevgilisini silahla vuran zanlı, araç gasp ederek kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© İHA
Abone olTelegram
İstanbul'da telefonda tartıştığı eski eşiyle sevgilisini çağıran eski koca, çifti silahla yaraladı. Zanlı silahın kabzasıyla kafasına vurup darp ettiği başka bir kişinin de aracını gasp ederek olay yerinden kaçtı.
İstanbul'da geçtiğimiz çarşamba günü saat 01.15 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi’nde, edinilen bilgiye göre bir süre önce Taner A. (37) ve Seher A. (30) boşandı. Seher A., bir süre sonra temizlik görevlisi Yaşar Ç. (42) ile ilişki yaşamaya başladı.
İHA'da yer alan habere göre bunu öğrenen Taner A., telefonda tartıştığı eski eşi, sevgilisi ve arkadaşları kuaför Bedir C.’yi (40) semtteki bir caddeye çağırdı. Tartışmanın ardından taraflar buluşmak için randevulaşarak telefonu kapattı.

Silahla yaraladı

Görüşmenin ardından Seher A., sevgilisi Yaşar Ç. ve arkadaşları Bedir C. ile caddeye gelerek aracını park edip eski kocasını beklemeye başladı. Cadde üzerinde buluşan Seher A. ve Taner A. arasında tartışma yaşadı. Tartışma sırasında Taner A. belindeki tabancayı çıkartarak eski eşi Seher A. ve sevgilisi Yaşar Ç.’yi tabanca ile yaraladı.

Araç gasp ederek kaçtı

Yaralanan Yaşar Ç., can havliyle kaçmak isterken, Taner A. peşinden koşarak acımasızca yaralıya tekme atarak yakın mesafeden de bir el ateş etti. Eski eşini ve sevgilisini tabanca ile vuran saldırgan, daha sonra araca yönelerek araç içerisinde bekleyen Bedir C.’yi ise tabancanın kabzasıyla darp edip araçtan indirdi. Eski koca Taner A., Bedir C.’nin içinde beklediği aracı gasp ederek olay yerinden kaçtı.
Olay yerinden uzaklaşan Taner A., yakalanacağını düşünerek gasp ettiği aracı Maden Mahallesi’ndeki bir cadde üzerinde kapılarını açık şekilde terk etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.
Bedir C.’nin ise tedavi olmak için kendi imkanlarıyla Çayırbaşı Hamidiye Etfal Hastanesi'ne gittiği öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri de saldırgan eski koca Taner A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала