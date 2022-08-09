https://tr.sputniknews.com/20220809/bosandigi-esi-ve-sevgilisini-silahla-vuran-zanli-arac-gasp-ederek-kacti-1059690319.html
Boşandığı eşi ve sevgilisini silahla vuran zanlı, araç gasp ederek kaçtı
Boşandığı eşi ve sevgilisini silahla vuran zanlı, araç gasp ederek kaçtı
İstanbul'da telefonda tartıştığı eski eşiyle sevgilisini çağıran eski koca, çifti silahla yaraladı. Zanlı silahın kabzasıyla kafasına vurup darp ettiği başka... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T11:52+0300
2022-08-09T11:52+0300
2022-08-09T11:52+0300
yaşam
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059690432_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_7d8e0f473b1f45c96900b5465735746d.jpg
İstanbul'da geçtiğimiz çarşamba günü saat 01.15 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi’nde, edinilen bilgiye göre bir süre önce Taner A. (37) ve Seher A. (30) boşandı. Seher A., bir süre sonra temizlik görevlisi Yaşar Ç. (42) ile ilişki yaşamaya başladı.İHA'da yer alan habere göre bunu öğrenen Taner A., telefonda tartıştığı eski eşi, sevgilisi ve arkadaşları kuaför Bedir C.’yi (40) semtteki bir caddeye çağırdı. Tartışmanın ardından taraflar buluşmak için randevulaşarak telefonu kapattı.Silahla yaraladıGörüşmenin ardından Seher A., sevgilisi Yaşar Ç. ve arkadaşları Bedir C. ile caddeye gelerek aracını park edip eski kocasını beklemeye başladı. Cadde üzerinde buluşan Seher A. ve Taner A. arasında tartışma yaşadı. Tartışma sırasında Taner A. belindeki tabancayı çıkartarak eski eşi Seher A. ve sevgilisi Yaşar Ç.’yi tabanca ile yaraladı.Araç gasp ederek kaçtıYaralanan Yaşar Ç., can havliyle kaçmak isterken, Taner A. peşinden koşarak acımasızca yaralıya tekme atarak yakın mesafeden de bir el ateş etti. Eski eşini ve sevgilisini tabanca ile vuran saldırgan, daha sonra araca yönelerek araç içerisinde bekleyen Bedir C.’yi ise tabancanın kabzasıyla darp edip araçtan indirdi. Eski koca Taner A., Bedir C.’nin içinde beklediği aracı gasp ederek olay yerinden kaçtı.Olay yerinden uzaklaşan Taner A., yakalanacağını düşünerek gasp ettiği aracı Maden Mahallesi’ndeki bir cadde üzerinde kapılarını açık şekilde terk etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.Bedir C.’nin ise tedavi olmak için kendi imkanlarıyla Çayırbaşı Hamidiye Etfal Hastanesi'ne gittiği öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri de saldırgan eski koca Taner A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059690432_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_c1582ec4bc9e24143468d36cd78e2063.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul
Boşandığı eşi ve sevgilisini silahla vuran zanlı, araç gasp ederek kaçtı
Abone ol
İstanbul'da telefonda tartıştığı eski eşiyle sevgilisini çağıran eski koca, çifti silahla yaraladı. Zanlı silahın kabzasıyla kafasına vurup darp ettiği başka bir kişinin de aracını gasp ederek olay yerinden kaçtı.
İstanbul'da geçtiğimiz çarşamba günü saat 01.15 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi’nde, edinilen bilgiye göre bir süre önce Taner A. (37) ve Seher A. (30) boşandı. Seher A., bir süre sonra temizlik görevlisi Yaşar Ç. (42) ile ilişki yaşamaya başladı.
İHA'da yer alan habere göre bunu öğrenen Taner A., telefonda tartıştığı eski eşi, sevgilisi ve arkadaşları kuaför Bedir C.’yi (40) semtteki bir caddeye çağırdı. Tartışmanın ardından taraflar buluşmak için randevulaşarak telefonu kapattı.
Silahla yaraladı
Görüşmenin ardından Seher A., sevgilisi Yaşar Ç. ve arkadaşları Bedir C. ile caddeye gelerek aracını park edip eski kocasını beklemeye başladı. Cadde üzerinde buluşan Seher A. ve Taner A. arasında tartışma yaşadı. Tartışma sırasında Taner A. belindeki tabancayı çıkartarak eski eşi Seher A. ve sevgilisi Yaşar Ç.’yi tabanca ile yaraladı.
Araç gasp ederek kaçtı
Yaralanan Yaşar Ç., can havliyle kaçmak isterken, Taner A. peşinden koşarak acımasızca yaralıya tekme atarak yakın mesafeden de bir el ateş etti. Eski eşini ve sevgilisini tabanca ile vuran saldırgan, daha sonra araca yönelerek araç içerisinde bekleyen Bedir C.’yi ise tabancanın kabzasıyla darp edip araçtan indirdi. Eski koca Taner A., Bedir C.’nin içinde beklediği aracı gasp ederek olay yerinden kaçtı.
Olay yerinden uzaklaşan Taner A., yakalanacağını düşünerek gasp ettiği aracı Maden Mahallesi’ndeki bir cadde üzerinde kapılarını açık şekilde terk etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.
Bedir C.’nin ise tedavi olmak için kendi imkanlarıyla Çayırbaşı Hamidiye Etfal Hastanesi'ne gittiği öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri de saldırgan eski koca Taner A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.