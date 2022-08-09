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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Abdülhamid Han'ı Yörükler-1 kuyusuna uğurluyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Abdülhamid Han'ı Yörükler-1 kuyusuna uğurluyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin’deki Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama törenine katıldı ve "Abdülhamid Han Gemimizi... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T14:52+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
abdülhamid han
sondaj
akdeniz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin’deki Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama töreninde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220806/bakan-donmez-abdulhamid-han-akdenizin-derin-sulariyla-bulusmak-icin-gun-sayiyor-1059596558.html
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recep tayyip erdoğan, abdülhamid han, sondaj, akdeniz, cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Abdülhamid Han'ı Yörükler-1 kuyusuna uğurluyoruz

14:52 09.08.2022 (güncellendi: 15:33 09.08.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan: Abdülhamid Han'ı Yörükler-1 kuyusuna uğurluyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Abdülhamid Han'ı Yörükler-1 kuyusuna uğurluyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin’deki Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama törenine katıldı ve "Abdülhamid Han Gemimizi, Gazi Paşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin’deki Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama töreninde konuştu.
Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolüdür.
Karadeniz gazının ilk etabı için gerekli işlemleri bitirerek doğalgazı 2023 yılında milletimizin hizmetine vermeyi amaçlıyoruz.
Üzeri kapatılmış kuyuları tekrar faaliyete kazandırmaya devam ediyoruz.
4 sondaj gemimiz, 2 sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız.
Bugün Abdülhamid Han gemimizi yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz.
Kimseden izin icazet almaya ihtiyacımız yoktur.
Bize efelik etmeye yeltenenler muhtemelen çıkacaktır. Onları ciddiye almadıkça şımarıklıklarını artıranların sonu kafayı duvara çarpıp kendine gelmek olacaktır.
Abdülhamid Han Gemimizi, Gazi Paşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız.
Akdeniz'de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlarımızdadır. Bunun için kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yoktur.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
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