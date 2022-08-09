Cumhurbaşkanı Erdoğan: Abdülhamid Han'ı Yörükler-1 kuyusuna uğurluyoruz

4 sondaj gemimiz, 2 sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız.

Bize efelik etmeye yeltenenler muhtemelen çıkacaktır. Onları ciddiye almadıkça şımarıklıklarını artıranların sonu kafayı duvara çarpıp kendine gelmek olacaktır.

Akdeniz'de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlarımızdadır. Bunun için kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yoktur.