https://tr.sputniknews.com/20220809/cumhurbaskani-erdogan-akkuyu-nukleer-guc-santralinde-incelemelerde-bulundu-1059711532.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) incelemelerde bulundu. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T19:49+0300
2022-08-09T19:49+0300
2022-08-09T20:46+0300
türkiye
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
akkuyu ngs
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059713321_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6fcd16ad74142ad2035f3b1bf77cc754.jpg
Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra helikopterle, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu NGS'ye geçti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220809/cumhurbaskani-erdogan-abdulhamid-han-sondaj-gemisini-ilk-gorev-yerine-ugurlama-torenine-katiliyor-1059700574.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059713321_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6f4e4775059bd041caba3c437e7e41bc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulundu
19:49 09.08.2022 (güncellendi: 20:46 09.08.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) incelemelerde bulundu. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.
Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra helikopterle, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu NGS'ye geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.