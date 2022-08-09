https://tr.sputniknews.com/20220809/cumhurbaskani-erdogan-akkuyu-nukleer-guc-santralinde-incelemelerde-bulundu-1059711532.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) incelemelerde bulundu. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti. 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T19:49+0300

2022-08-09T19:49+0300

2022-08-09T20:46+0300

türkiye

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

akkuyu ngs

recep tayyip erdoğan

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Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra helikopterle, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu NGS'ye geçti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220809/cumhurbaskani-erdogan-abdulhamid-han-sondaj-gemisini-ilk-gorev-yerine-ugurlama-torenine-katiliyor-1059700574.html

türkiye

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akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs, recep tayyip erdoğan