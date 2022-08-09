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https://tr.sputniknews.com/20220809/cumhurbaskani-erdogan-akkuyu-nukleer-guc-santralinde-incelemelerde-bulundu-1059711532.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) incelemelerde bulundu. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T19:49+0300
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türkiye
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
akkuyu ngs
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Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra helikopterle, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu NGS'ye geçti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220809/cumhurbaskani-erdogan-abdulhamid-han-sondaj-gemisini-ilk-gorev-yerine-ugurlama-torenine-katiliyor-1059700574.html
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akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulundu

19:49 09.08.2022 (güncellendi: 20:46 09.08.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, uçak, Akkuyu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak, Akkuyu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) incelemelerde bulundu. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.
Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra helikopterle, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu NGS'ye geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Abdülhamid Han'ı Yörükler-1 kuyusuna uğurluyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Abdülhamid Han'ı Yörükler-1 kuyusuna uğurluyoruz
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