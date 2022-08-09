https://tr.sputniknews.com/20220809/cumhurbaskani-erdogandan-abdulhamid-hana-havadan-inceleme-1059697616.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdülhamid Han'a havadan inceleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdülhamid Han'a havadan inceleme
Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk görev yerine uğurlanıyor. Törene katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncesinde gemiyi havadan inceledi. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T14:19+0300
2022-08-09T14:19+0300
2022-08-09T14:19+0300
türkiye
abdülhamid han
recep tayyip erdoğan
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Mersin'in Taşucu Limanı'nda 2,5 ay bakım ve geliştirme çalışmaları yapılan Abdülhamid Han isimli sondaj gemisi bugün göreve başlıyor. Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi, limanda düzenlenen törenle ilk görev yerine uğurlanacak. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılcak. Erdoğan'ı taşıyan helikopter gemiye iniş yaptı.Öncesinde gemiyi havadan inceleyen Erdoğan, şu sırlar gemide brifing alıyor.Filonun en güçlüsüAbdülhamid Han, Türkiye'nin 4 gemilik sondaj filosunun en güçlü gemisi.Gemi 238 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip. Yüksekliği ise 112 metre. 12 bin 200 metrede sondaj yapabilme kabiliyetine sahip geminin mürettebat kapasitesi ise 200.9 katlı gemide bir de helikopter pisti bulunuyor. Geminin, sahip olduğu üstün teknoloji ile dünyada da sayılı sondaj gemileri arasında olduğu belirtiliyor.
türkiye
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abdülhamid han, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdülhamid Han'a havadan inceleme
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Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk görev yerine uğurlanıyor. Törene katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncesinde gemiyi havadan inceledi.
Mersin'in Taşucu Limanı'nda 2,5 ay bakım ve geliştirme çalışmaları yapılan Abdülhamid Han isimli sondaj gemisi bugün göreve başlıyor.
Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi, limanda düzenlenen törenle ilk görev yerine uğurlanacak. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılcak.
Erdoğan'ı taşıyan helikopter gemiye iniş yaptı.
Öncesinde gemiyi havadan inceleyen Erdoğan, şu sırlar gemide brifing alıyor.
Filonun en güçlüsü
Abdülhamid Han, Türkiye'nin 4 gemilik sondaj filosunun en güçlü gemisi.
Gemi 238 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip. Yüksekliği ise 112 metre. 12 bin 200 metrede sondaj yapabilme kabiliyetine sahip geminin mürettebat kapasitesi ise 200.
9 katlı gemide bir de helikopter pisti bulunuyor. Geminin, sahip olduğu üstün teknoloji ile dünyada da sayılı sondaj gemileri arasında olduğu belirtiliyor.