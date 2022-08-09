https://tr.sputniknews.com/20220809/cumhurbaskani-erdoganin-ziyaret-ettigi-cemevinin-dernegi-bu-isin-sorumlulari-dar-meclise-cikacak-1059720011.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret ettiği cemevinin derneği: Bu işin sorumluları 'Dar Meclis'e çıkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret ettiği cemevinin derneği: Bu işin sorumluları 'Dar Meclis'e çıkacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaret ettiği Hüseyin Gazi Cemevi derneğinin Başkan Yardımcısı Mahmut Aslan, ziyarete konu olan 'tabloların yerlerinin... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T23:10+0300
2022-08-09T23:10+0300
2022-08-09T23:12+0300
akşam postasi
radyo
cemevi
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret ettiği Hüseyin Gazi Cemevi’nde Atatürk, Hz. Ali ve Hacı Bektaş-ı Veli tesvilerinin yerinin değiştirildiği belirtilmişti. Davete çağrılmayan Hüseyin Gazi Derneği üyeleri ziyaretin ardından tabloları eski yerlerine koydu. Dernek Başkan Yardımcısı Mahmut Aslan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na, “Bir arkadaşımız ‘dar meclis’ kurun bu işin sorumluları işin özünü sizlere açıklasın ve kalanlar kalsın gidecekler gitsin önerisini getirdi. Bu yapılabilecek bir şey. Bu bir Alevi geleneğidir” açıklamasını yaptı.Mahmut Aslan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:'Cem Meydanı mahkemedir'Vakfın ve derneğin yönetici sayısı 7’şer kişiden toplam 14 kişi. 22 kişilik müteveli heyeti var. Yaklaşık 30 kişilik bir toplantı yapılır. Oylama gibi değil çünkü orada herkes birbirini ikna etmek zorunda ama buradan birileri ayrılmak zorunda kalacak gibi gözüküyor. Ben öyle düşünüyorum çünkü bu yapılan hata basit bir hata değil."
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Atilla Güner
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
radyo, cemevi, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret ettiği cemevinin derneği: Bu işin sorumluları 'Dar Meclis'e çıkacak
23:10 09.08.2022 (güncellendi: 23:12 09.08.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaret ettiği Hüseyin Gazi Cemevi derneğinin Başkan Yardımcısı Mahmut Aslan, ziyarete konu olan 'tabloların yerlerinin değiştirildiği' konusuyla ilgili "Bir arkadaşımız ‘dar meclis’ kurun bu işin sorumluları işin özünü sizlere açıklasın ve kalanlar kalsın gidecekler gitsin önerisini getirdi" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret ettiği Hüseyin Gazi Cemevi’nde Atatürk, Hz. Ali ve Hacı Bektaş-ı Veli tesvilerinin yerinin değiştirildiği belirtilmişti. Davete çağrılmayan Hüseyin Gazi Derneği üyeleri ziyaretin ardından tabloları eski yerlerine koydu. Dernek Başkan Yardımcısı Mahmut Aslan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na, “Bir arkadaşımız ‘dar meclis’ kurun bu işin sorumluları işin özünü sizlere açıklasın ve kalanlar kalsın gidecekler gitsin önerisini getirdi. Bu yapılabilecek bir şey. Bu bir Alevi geleneğidir” açıklamasını yaptı.
Mahmut Aslan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
“Arkadaşlarımız Cemevi’ni ziyaret öncesi eski haline tekrar getiriyorlar. Ev sahibi gibi geldiler.. Biz içeri giremedik. Derneği başkan, Müteveli heyeti başkanı içeri giremedi. Ben de başkan yardımcıyım ben de giremedim. Bize 4 kişi belirledik onun dışında kimse gelemez dediler. İçeriye almamalarının nedeni güvenlik önlemiymiş. İçeriye girebilen 4 kişiden de GBT ve PCR testi almışlar. Eğer ibadethaneye gidiyorsanız oranın kurallarına uymak zorundasınız ama ortada kurala uyan kimse yok. Bizim arkadaşlarımız ezilip büzülüp bunlara alet olmuşlar. Burası bizim yerimiz. Görüntü itibariyle de burayı camiye çevirmişlerdi cemevinin içini. Diyalog kurma gereği duymamışlar. Burası bizim, siz ne derseniz deyin biz böyle yapacağız demişler resmen. Toplantı sırasında Aleviler sorunlarını bile dile getirememişler. İçeride olan bir arkadaşımıza sorduk neler konuşuldu diye, ‘kimse bir şey sormaya cesaret edemedi’ dedi.
'Cem Meydanı mahkemedir'
Alevilerde Cem meydanı aynı zamanda mahkemedir. Osmanlı döneminden itibaren Aleviler kendi yargılarını oluşturmuştur. Bir arkadaşımız ‘dar meclis’ kurun bu işin sorumluları işin özünü sizlere açıklasın ve kalanlar kalsın gidecekler gitsin önerisini getirdi. Bu yapılabilecek bir şey. Bu bir Alevi geleneğidir. Osmanlı mahkemelerine gitmeyen Aleviler kendi sorunlarını dede huzurunda çözmüşlerdir. O nedenle bu öneri iyi bir öneriydi. Dedeye dar cemi istiyoruz deriz ve dar cemi toplanır ve bu konu konuşulur. Dernek ve Vakıf yönetiminin birbirinden ayrışması bizim için de büyük bir sorun. 1 hafta önceye kadar her şeyi beraber karar alırken şimdi gizli saklı planlarla ayrışmak bizim için de iyi bir şey değil. Sonuçta biz birlikten yanayız. Ancak bu şekilde bir yol bulabiliriz.
Vakfın ve derneğin yönetici sayısı 7’şer kişiden toplam 14 kişi. 22 kişilik müteveli heyeti var. Yaklaşık 30 kişilik bir toplantı yapılır. Oylama gibi değil çünkü orada herkes birbirini ikna etmek zorunda ama buradan birileri ayrılmak zorunda kalacak gibi gözüküyor. Ben öyle düşünüyorum çünkü bu yapılan hata basit bir hata değil."