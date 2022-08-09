Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret ettiği cemevinin derneği: Bu işin sorumluları 'Dar Meclis'e çıkacak

Alevilerde Cem meydanı aynı zamanda mahkemedir. Osmanlı döneminden itibaren Aleviler kendi yargılarını oluşturmuştur. Bir arkadaşımız ‘dar meclis’ kurun bu işin sorumluları işin özünü sizlere açıklasın ve kalanlar kalsın gidecekler gitsin önerisini getirdi. Bu yapılabilecek bir şey. Bu bir Alevi geleneğidir. Osmanlı mahkemelerine gitmeyen Aleviler kendi sorunlarını dede huzurunda çözmüşlerdir. O nedenle bu öneri iyi bir öneriydi. Dedeye dar cemi istiyoruz deriz ve dar cemi toplanır ve bu konu konuşulur. Dernek ve Vakıf yönetiminin birbirinden ayrışması bizim için de büyük bir sorun. 1 hafta önceye kadar her şeyi beraber karar alırken şimdi gizli saklı planlarla ayrışmak bizim için de iyi bir şey değil. Sonuçta biz birlikten yanayız. Ancak bu şekilde bir yol bulabiliriz.