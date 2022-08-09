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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220809/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059684657.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 17.95 seviyesinde, euro ise 18.29 bandında işlem görüyor. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
dolar
euro
altın
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Dolar, 9 Ağustos 2022 sabahında 17,95 lira bandındaki hareketine devam ediyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17,9518 lira, satış fiyatı 17,9578 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,2939 lira, satış fiyatı 18,3292 lira seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Uluslarası piyasada Ons altın fiyatı 1786 dolar seviyesinde yer alıyor.Spot piyasada güncel altın satış fiyatları;Gram altın 1030 lira,Çeyrek altın 1703 lira,Yarım altın 3408 lira,Cumhuriyet altını 6792 liradan işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220808/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059639537.html
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dolar, euro, altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:31 09.08.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZ
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Dolar 17.95 seviyesinde, euro ise 18.29 bandında işlem görüyor.
Dolar, 9 Ağustos 2022 sabahında 17,95 lira bandındaki hareketine devam ediyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17,9518 lira, satış fiyatı 17,9578 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,2939 lira, satış fiyatı 18,3292 lira seviyesinde yer alıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Uluslarası piyasada Ons altın fiyatı 1786 dolar seviyesinde yer alıyor.
Spot piyasada güncel altın satış fiyatları;
Gram altın 1030 lira,
Çeyrek altın 1703 lira,
Yarım altın 3408 lira,
Cumhuriyet altını 6792 liradan işlem görüyor.
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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