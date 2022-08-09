https://tr.sputniknews.com/20220809/ehliyetsiz-surucunun-carptigi-engelli-oldu-1059682820.html

Ehliyetsiz sürücünün çarptığı engelli öldü

Ehliyetsiz sürücünün çarptığı engelli öldü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.O.Ö.'nün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı zihinsel engelli Yavuz Pancarcı, hayatını kaybetti. 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T05:24+0300

2022-08-09T05:24+0300

2022-08-09T05:24+0300

türkiye

ehliyet

sürücü

ölüm

kaza

tokat

erbaa

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Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu sanayi sitesi girişinde meydana geldi. Tokat Erbaa'da Taşova istikametinden ilçe merkezine gitmekte olan M.O.Ö. yönetimindeki 34 GK 7679 plakalı hafif ticari araç, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli Yavuz Pancarcı’ya çarptı.Ağır yaralanan ve Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pancarcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Ehliyetsiz sürücü M.O.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220806/thyden-engelliler-icin-aycicegi-yaka-karti-uygulamasi-1059596687.html

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ehliyet, sürücü, ölüm, kaza, tokat, erbaa