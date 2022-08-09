https://tr.sputniknews.com/20220809/ehliyetsiz-surucunun-carptigi-engelli-oldu-1059682820.html
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı engelli öldü
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı engelli öldü
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.O.Ö.'nün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı zihinsel engelli Yavuz Pancarcı, hayatını kaybetti. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T05:24+0300
2022-08-09T05:24+0300
2022-08-09T05:24+0300
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ehliyet
sürücü
ölüm
kaza
tokat
erbaa
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Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu sanayi sitesi girişinde meydana geldi. Tokat Erbaa'da Taşova istikametinden ilçe merkezine gitmekte olan M.O.Ö. yönetimindeki 34 GK 7679 plakalı hafif ticari araç, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli Yavuz Pancarcı’ya çarptı.Ağır yaralanan ve Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pancarcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Ehliyetsiz sürücü M.O.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220806/thyden-engelliler-icin-aycicegi-yaka-karti-uygulamasi-1059596687.html
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ehliyet, sürücü, ölüm, kaza, tokat, erbaa
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı engelli öldü
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.O.Ö.'nün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı zihinsel engelli Yavuz Pancarcı, hayatını kaybetti.
Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu sanayi sitesi girişinde meydana geldi. Tokat Erbaa'da Taşova istikametinden ilçe merkezine gitmekte olan M.O.Ö. yönetimindeki 34 GK 7679 plakalı hafif ticari araç, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli Yavuz Pancarcı’ya çarptı.
Ağır yaralanan ve Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pancarcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Ehliyetsiz sürücü M.O.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.