Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220809/ehliyetsiz-surucunun-carptigi-engelli-oldu-1059682820.html
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı engelli öldü
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı engelli öldü
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.O.Ö.'nün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı zihinsel engelli Yavuz Pancarcı, hayatını kaybetti. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T05:24+0300
2022-08-09T05:24+0300
türkiye
ehliyet
sürücü
ölüm
kaza
tokat
erbaa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059682921_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_81d2f48b32728b9250c8e28c2d38af74.png
Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu sanayi sitesi girişinde meydana geldi. Tokat Erbaa'da Taşova istikametinden ilçe merkezine gitmekte olan M.O.Ö. yönetimindeki 34 GK 7679 plakalı hafif ticari araç, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli Yavuz Pancarcı’ya çarptı.Ağır yaralanan ve Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pancarcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Ehliyetsiz sürücü M.O.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220806/thyden-engelliler-icin-aycicegi-yaka-karti-uygulamasi-1059596687.html
türkiye
tokat
erbaa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059682921_80:0:581:376_1920x0_80_0_0_f4930740ba30f1bde5899746c4cb8c7a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ehliyet, sürücü, ölüm, kaza, tokat, erbaa

Ehliyetsiz sürücünün çarptığı engelli öldü

05:24 09.08.2022
© DHATokat'ın Erbaa ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.O.Ö.'nün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı zihinsel engelli Yavuz Pancarcı, hayatını kaybetti.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.O.Ö.'nün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı zihinsel engelli Yavuz Pancarcı, hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© DHA
Abone olTelegram
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.O.Ö.'nün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı zihinsel engelli Yavuz Pancarcı, hayatını kaybetti.
Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu sanayi sitesi girişinde meydana geldi. Tokat Erbaa'da Taşova istikametinden ilçe merkezine gitmekte olan M.O.Ö. yönetimindeki 34 GK 7679 plakalı hafif ticari araç, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli Yavuz Pancarcı’ya çarptı.
Ağır yaralanan ve Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pancarcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Ehliyetsiz sürücü M.O.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Türk Hava Yolları, engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların seyahat deneyimlerini iyileştirmek amacıyla Ayçiçeği Yaka Kartı projesini hayata geçirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
Türkiye
THY'den engelliler için 'Ayçiçeği Yaka Kartı' uygulaması
6 Ağustos, 19:20
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала