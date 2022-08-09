https://tr.sputniknews.com/20220809/erden-timur-yeniden-avrupa-sampiyonu-olacagiz-1059700543.html
Erden Timur: Galatasaray, yeniden Avrupa şampiyonu olacak
Erden Timur: Galatasaray, yeniden Avrupa şampiyonu olacak
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı kırmızılı ekibin yeniden Avrupa şampiyonu olacağını söyledi. Lucas Torreira ve Dries Mertens transfer... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T14:57+0300
2022-08-09T14:57+0300
2022-08-09T15:42+0300
spor
galatasaray
erden timur
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un ayrılmak istediğini kendisine ilettiğini söyledi. Timur, sarı-kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erden Timur'un açıklamaları şöyle:"Nelsson'un kalmasını istiyoruz. Gitmesi durumunda planımız hazır. Stoper bölgesine başka araştırmalar da yapıyorduk. Nelsson dün benimle görüştü. Bu noktada hayalleri olduğunu, gitmek istediğini söyledi."Kendi pozisyonumda çok önemli noktaya gelmek istiyorum.' dedi. Ben ilk toplantıda, 'Misyonum, vazifem size hayallerinize ulaştırmak.' demiştim. O toplantıda, 'Hepimizin vazifesi birbirimizi hayallerine ulaştırmak.' da demiştim. Bizim de hayallerimiz var.'B planı hazır'Dün Nelsson'a onu söyledim. 'Hayallerimize o kadar inanmışız, inandırmışız ki şimdi müthiş bir kadro oluşturuyoruz. Sen de burada çok önemli bir parçasın.' dedim. Bu süreç daha devam edecek. Biz kalmasını istiyoruz. B planı da hazır."Erden Timur, İtalya'nın Inter takımıyla sözleşmesini fesheden Şilili futbolcu Alexis Sanchez ve benzer kalitede oyuncularla görüştüklerini söyledi.Timur şöyle konuştu:"Arda Turan, Alexis Sanchez için mi geldi, bilmiyorum (gülerek) Alexis Sanchez için birkaç yemek daha yememiz lazım ancak listede başka isimler de var. Alexis Sanchez oyunculardan bir tanesi. Birçok oyuncu ile görüşüyoruz. Bir pozisyon için aynı anda 4-5, bazen 6-7 oyuncuyla pazarlık halindeyiz. Bu oyuncular da hep benzer seviyedeBöyle pazarlık ederseniz eliniz kuvvetli oluyor ve öyle doğru rakamlara gidebiliyorsunuz. Bu sayı düştüğü anda kendinizi mahkum hissedebiliyorsunuz. Sanchez de görüştüğümüz, çok değerli ve büyük bir oyuncu ama başka oyuncular da var. Hepsiyle süreç devam ediyor."'Mertens bizi 6 gün bekledi'Lucas Torreira ve Dries Mertens'in getirildiği gün eski futbolcuları Arda Turan ile Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'nın da İtalya'da olduğunun hatırlatılarak, "Bu isimlerin transferleri ikna etmede etkisi oldu mu?" şeklindeki soru üzerine Timur, şunları kaydetti:"Arda çok büyük bir Galatasaraylı. Her zaman destek olmaya çalışıyor. Transfer sürecinde 4-5 defa telefonla konuştuk. Esasında orada Arda'nın da tanıdığı başka bir futbolcu ile yemek yiyecektik. Onun için geldi. Torreira ve Mertens transferinde futbolcuların iknası ile ilgili değildi. Gitmeden sporcuların iknası tamamlanmıştı.Mertens, 6 gün bizi bekledi. Juventus'tan 5 milyon avroluk net teklif vardı. Bizi tercih etmesi için birçok neden vardı ama Juventus'u tercih etmemesinde payeyi bize çıkarmamak lazım. Napoli-Juventus karşıtlığı var. Napoli'de yıllarını geçirmiş, Maradona'dan bile fazla gol atmış, Napoli tarihinin en fazla skor üreten oyuncusu olan bir insan, kariyerini Juventus'ta sonlandırmak istemiyor.Mertens'e onun dışında birçok teklif vardı. Torreira'ya da çok büyük kulüpler teklif vermişti. Bu transferler için 20-25 gün uğraşıyoruz. Maaş konusunda bir sınırı geçmiyoruz. Şu an Mertens ve Torreira transferleriyle gidecekleri hesaba katmadan aşağı yukarı geçen senenin oyuncu bütçesiyle aynı seviyedeyiz."
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galatasaray, erden timur
Erden Timur: Galatasaray, yeniden Avrupa şampiyonu olacak
14:57 09.08.2022 (güncellendi: 15:42 09.08.2022) Abone ol
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı kırmızılı ekibin yeniden Avrupa şampiyonu olacağını söyledi. Lucas Torreira ve Dries Mertens transfer süreçlerini anlatan Timur, Inter'le yollarını ayıran Alexis Sanchez transferine dair de bilgiler verdi. Timur, Nelsson'a da tekliflerin geldiğini de duyurdu.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un ayrılmak istediğini kendisine ilettiğini söyledi.
Timur, sarı-kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erden Timur'un açıklamaları şöyle:
"Nelsson'un kalmasını istiyoruz. Gitmesi durumunda planımız hazır. Stoper bölgesine başka araştırmalar da yapıyorduk. Nelsson dün benimle görüştü. Bu noktada hayalleri olduğunu, gitmek istediğini söyledi.
"Kendi pozisyonumda çok önemli noktaya gelmek istiyorum.' dedi. Ben ilk toplantıda, 'Misyonum, vazifem size hayallerinize ulaştırmak.' demiştim. O toplantıda, 'Hepimizin vazifesi birbirimizi hayallerine ulaştırmak.' da demiştim. Bizim de hayallerimiz var.
'B planı hazır'
Dün Nelsson'a onu söyledim. 'Hayallerimize o kadar inanmışız, inandırmışız ki şimdi müthiş bir kadro oluşturuyoruz. Sen de burada çok önemli bir parçasın.' dedim. Bu süreç daha devam edecek. Biz kalmasını istiyoruz. B planı da hazır."
Erden Timur, İtalya'nın Inter takımıyla sözleşmesini fesheden Şilili futbolcu Alexis Sanchez ve benzer kalitede oyuncularla görüştüklerini söyledi.
"Arda Turan, Alexis Sanchez için mi geldi, bilmiyorum (gülerek) Alexis Sanchez için birkaç yemek daha yememiz lazım ancak listede başka isimler de var. Alexis Sanchez oyunculardan bir tanesi. Birçok oyuncu ile görüşüyoruz. Bir pozisyon için aynı anda 4-5, bazen 6-7 oyuncuyla pazarlık halindeyiz. Bu oyuncular da hep benzer seviyede
Böyle pazarlık ederseniz eliniz kuvvetli oluyor ve öyle doğru rakamlara gidebiliyorsunuz. Bu sayı düştüğü anda kendinizi mahkum hissedebiliyorsunuz. Sanchez de görüştüğümüz, çok değerli ve büyük bir oyuncu ama başka oyuncular da var. Hepsiyle süreç devam ediyor."
'Mertens bizi 6 gün bekledi'
Lucas Torreira ve Dries Mertens'in getirildiği gün eski futbolcuları Arda Turan ile Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'nın da İtalya'da olduğunun hatırlatılarak, "Bu isimlerin transferleri ikna etmede etkisi oldu mu?" şeklindeki soru üzerine Timur, şunları kaydetti:
"Arda çok büyük bir Galatasaraylı. Her zaman destek olmaya çalışıyor. Transfer sürecinde 4-5 defa telefonla konuştuk. Esasında orada Arda'nın da tanıdığı başka bir futbolcu ile yemek yiyecektik. Onun için geldi. Torreira ve Mertens transferinde futbolcuların iknası ile ilgili değildi. Gitmeden sporcuların iknası tamamlanmıştı.
Mertens, 6 gün bizi bekledi. Juventus'tan 5 milyon avroluk net teklif vardı. Bizi tercih etmesi için birçok neden vardı ama Juventus'u tercih etmemesinde payeyi bize çıkarmamak lazım. Napoli-Juventus karşıtlığı var. Napoli'de yıllarını geçirmiş, Maradona'dan bile fazla gol atmış, Napoli tarihinin en fazla skor üreten oyuncusu olan bir insan, kariyerini Juventus'ta sonlandırmak istemiyor.
Mertens'e onun dışında birçok teklif vardı. Torreira'ya da çok büyük kulüpler teklif vermişti. Bu transferler için 20-25 gün uğraşıyoruz. Maaş konusunda bir sınırı geçmiyoruz. Şu an Mertens ve Torreira transferleriyle gidecekleri hesaba katmadan aşağı yukarı geçen senenin oyuncu bütçesiyle aynı seviyedeyiz."