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Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları için Konya’ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T22:12+0300
2022-08-09T22:12+0300
2022-08-09T22:12+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ilham aliyev
islami dayanışma oyunları
konya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları için Konya’ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
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recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, islami dayanışma oyunları, konya
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları için Konya’ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları için Konya’ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.