https://tr.sputniknews.com/20220809/erdogan-azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ile-gorustu-1059717427.html

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları için Konya’ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T22:12+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

ilham aliyev

islami dayanışma oyunları

konya

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları için Konya’ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

türkiye

konya

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, islami dayanışma oyunları, konya