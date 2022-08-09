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Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları için Konya’ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
recep tayyip erdoğan
ilham aliyev
islami dayanışma oyunları
konya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları için Konya’ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
türkiye
konya
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recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, islami dayanışma oyunları, konya

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

22:12 09.08.2022
© Cumhurbaşkanlığı( TwitterCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları için Konya’ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları için Konya’ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© Cumhurbaşkanlığı( Twitter
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları için Konya’ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları için Konya’ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
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