https://tr.sputniknews.com/20220809/fatih-altayli-imfden-borc-mu-aldik-hani-borc-veriyorduk-1059686597.html
Fatih Altaylı: IMF'den borç mu aldık, hani borç veriyorduk?
Fatih Altaylı: IMF'den borç mu aldık, hani borç veriyorduk?
Gazeteci Fatih Altaylı, programında konuk ettiği İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ın, "Merkez Bankası'nda IMF'den alınan 6,5... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T10:18+0300
2022-08-09T10:18+0300
2022-08-09T10:18+0300
ekonomi
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ekonomi
fatih altaylı
iyi parti
imf
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İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ın, "Merkez Bankası'nda IMF'den alınan 6,5 milyar dolar var" sözleri üzerine gazeteci Fatih Altaylı "IMF'den borç mu aldık? Hani borç veriyorduk?" diye sordu.Habertürk'te yayınlanan Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programının konuğu İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz oldu. Programda ekonomiye ve gündeme dair değerlendirmeler yapılırken Yılmaz'ın "Merkez Bankası'nda IMF'den alınan 6,5 milyar dolar var" sözleri dikkat çekti. Yılmaz'ın bu sözlerine şaşıran Altaylı "IMF'den borç mu aldık? Hani borç veriyorduk" diye sordu.
https://tr.sputniknews.com/20220731/metropoll-anketi-ekonomi-yontemini-basarisiz-bulanlarin-orani-yuzde-755-1059339900.html
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türkiye, ekonomi, fatih altaylı, iyi parti, imf
Fatih Altaylı: IMF'den borç mu aldık, hani borç veriyorduk?
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Gazeteci Fatih Altaylı, programında konuk ettiği İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ın, "Merkez Bankası'nda IMF'den alınan 6,5 milyar dolar var" sözleri üzerine "IMF'den borç mu aldık? Hani borç veriyorduk?" diye sordu.
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ın, "Merkez Bankası'nda IMF'den alınan 6,5 milyar dolar var" sözleri üzerine gazeteci Fatih Altaylı "IMF'den borç mu aldık? Hani borç veriyorduk?" diye sordu.
Habertürk'te yayınlanan Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programının konuğu İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz oldu.
Programda ekonomiye ve gündeme dair değerlendirmeler yapılırken Yılmaz'ın "Merkez Bankası'nda IMF'den alınan 6,5 milyar dolar var" sözleri dikkat çekti. Yılmaz'ın bu sözlerine şaşıran Altaylı "IMF'den borç mu aldık? Hani borç veriyorduk" diye sordu.