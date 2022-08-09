https://tr.sputniknews.com/20220809/fenerbahce-baskani-ali-koc-taraftarlarla-tartisti-1059678952.html

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarlarla tartıştı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarlarla tartıştı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sarı-lacivertli taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T01:07+0300

2022-08-09T01:07+0300

2022-08-09T01:07+0300

spor

ali koç

fenerbahçe

ümraniyespor

tartışma

taraftar

spor toto süper lig

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Fenerbahçe ile Hangikredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Ülker Stadı'nda karşılaştı.Haftanın kapanış maçında ligin yeni ekibi Ümraniyespor'u ağırlayan sarı-lacivertliler 2 kez öne geçtiği müsabakada 3-2 geri düştü.Jorge Jesus'un ekibi, 90+2. dakikada Mergim Berisha'nın golüyle 1 puan aldı.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, maçın bitiminin ardından taraftarlarla tartıştı.'Ümraniyespor'un hakkını vermek lazım'Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ümraniyespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu; forvet transferi konusunda, "Forvet en pahalı pozisyon. Maddi sıkıntı olunca, istediğinizi yapamazsınız. Transferin son döneminde çok farklı şeyler oluyor. Biz de onu bekliyoruz" dedi.Koç, Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldıkları maçla ilgili konuştu. 2 puan kaybedilen Ümraniyespor karşılaşma için, "Bugünkü sonuç beklenmedik bir sonuç ama belki de hayırlı bir sonuç. Biz kötüydük. Ümraniyespor'un hakkını vermek lazım. Panik olacak bir şey yok. Hep bir kaç hafta kazanarak başlıyoruz ancak sonra kaybediyorduk. Belki bu sene farklı olur. Belki de bu sonuç hayırlı olacak ve iyiye gideceğiz" dedi.'Taraftarın görmek istediği futbol en kısa zamanda bizim normumuz haline gelecek'Sonuna kadar teknik direktör Jorge Jesus ile takıma güvendiklerini söyleyen Başkan Koç, "Transferlerin çoğunu yaptık. Elimizdeki fazla yabancıları elimizden çıkarmaya odaklanıyoruz. Özlediğimiz arzuladığımız Kiev maçı da dahil, futbol yerleşecektir. Taraftarın görmek istediği futbol en kısa zamanda bizim normumuz haline gelecektir. Buna yol kazası diyelim" ifadelerini kullandı.Penaltı pozisyonu için ise Koç, "Bana net dışarıda gibi geldi. VAR'da bayağı bir zaman harcandı. Hakem kötüydü, ama bunun bizim kötü oyunumuzun önüne geçmemesi lazım. Bence feci durum. Oyun çok duruyor. Buna çare bulmamız lazım. Hakem bildiğimiz hakem. Hakemin ne olduğunu geçen sezonlardan da biliyoruz. Neredeyse her golde VAR'a gidildi. Hakemler hata yapacaktır ama 90 dakikada bu kadar hata sığdırmak beceri ister. Hakem üzerine konsantre olmak doğru olmaz, kötü oyuna mazeret olur. Ama bir daha böyle olursa durum çok çok daha farklı olur. Ligde hangi maç olursa olsun futbolun daha çok oynanması lazım. 90 dakikaya baktığımızda Avrupa'nın pek çok noktada olduğu gibi bu noktada da gerideyiz" eleştirisinde bulundu.Yabancı kuralı açıklamasıYabancı sayısı kural değişikliği için fikrinin sorulması üzerine de Fenerbahçe Başkanı, "Yabancı sayımız, kurallar ne diyorsa o olacaktır. Çok doğru bir kural değişikliği oldu. Sayın Süleyman Hurma'nın fikriydi, doğru bir karardı. Bu yüzden de TFF olumlu baktı" ifadelerini kullandı.Yapılan transferlerle ilgili de Ali Koç, "Jorge Jesus gelmeden önce 4-5 transfer istiyordu ama 1 buçuk ay takımla geçirince ve bazı fırsatlar çıkınca değerlendirmek istedik. Her şeyi hocaya bıraksak 'Neden öyle yapıyorsun?' deniliyor. Biz, hocaya da ekibe de takıma da güveniyoruz. Panik yapacak bir şey yok. Hocamıza da ekibine de takıma sonuna kadar güveniyorum" dedi.İsmi transferde Fenerbahçe ile anılan Maxi Gomez sorusuna ise Koç, "Biz transferde imzalar atılmadan hiç konuşmuyoruz. Maxi Gomez'e kadar kimler yakıştırdı. Sadece bize değil, pek çok takıma. Bizim medyaya haber sığzdırma derdimiz yok. Transfer sezonunda kamuouyunu bilerek kandırıyorsunuz. Ne yazık ki menajerlerle bazı medya mensupları el ele iş yapıyor. Bunu benden çok daha iyi biliyorsunuz" yanıtını verdi.Forvet transferinin sorulması üzerine de Fenerbahçe Başkanı, "Forvet en pahalı pozisyon. Maddi sıkıntı olunca, istediğinizi yapamazsınız. Transferin son döneminde çok farklı şeyler oluyor. Biz de onu bekliyoruz" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

https://tr.sputniknews.com/20220804/fenerbahce-slovackoyu-3-0la-gecerek-tur-kapisini-araladi--1059521711.html

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ali koç, fenerbahçe, ümraniyespor, tartışma, taraftar, spor toto süper lig