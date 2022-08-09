https://tr.sputniknews.com/20220809/finlandiya-moskovanin-bagisladigi--dunya-barisi-anitini-kaldirdi-1059678206.html

Finlandiya, Moskova’nın bağışladığı ‘Dünya Barışı’ anıtını kaldırdı

Finlandiya, Moskova’nın bağışladığı ‘Dünya Barışı’ anıtını kaldırdı

Moskova tarafından 1989 yılında Finlandiya'ya hediye edilen 'Dünya Barışı' anıtı, başkent Helsinki'de sergilendiği yerden kaldırıldı. 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T00:27+0300

2022-08-09T00:27+0300

2022-08-09T00:31+0300

dünya

finlandiya

heykel

anıt

rusya

moskova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059678062_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_512e20a4f3548034bfe65135ac03a082.jpg

Finlandiya, Rusya'nın Sovyet döneminde bağışladığı 'Dünya Barışı' anıtını başkent Helsinki'deki kaidesinden kaldırdı.Perşembe günü yerinden kaldırılmaya başlanan 6.5 metre uzunluğundaki anıtın şehir dışına taşınması ağırlığı nedeniyle ancak bugün gerçekleşebildi.Yumruklarını kaldıran beş figürden oluşan anıt, 1989 yılında Moskova tarafından hediye olarak Helsinki'ye bağışlanmış ve Ocak 1990'da açılışı yapılmıştı.Anıtın kaderine ilişkin bir karar alınan kadar Helsinki Sanat Müzesi'nin deposuna saklanacak.

finlandiya

rusya

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

finlandiya, heykel, anıt, rusya, moskova