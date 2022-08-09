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Finlandiya, Moskova’nın bağışladığı ‘Dünya Barışı’ anıtını kaldırdı
Finlandiya, Moskova’nın bağışladığı ‘Dünya Barışı’ anıtını kaldırdı
Moskova tarafından 1989 yılında Finlandiya'ya hediye edilen 'Dünya Barışı' anıtı, başkent Helsinki'de sergilendiği yerden kaldırıldı. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T00:27+0300
2022-08-09T00:31+0300
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finlandiya
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anıt
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Finlandiya, Rusya'nın Sovyet döneminde bağışladığı 'Dünya Barışı' anıtını başkent Helsinki'deki kaidesinden kaldırdı.Perşembe günü yerinden kaldırılmaya başlanan 6.5 metre uzunluğundaki anıtın şehir dışına taşınması ağırlığı nedeniyle ancak bugün gerçekleşebildi.Yumruklarını kaldıran beş figürden oluşan anıt, 1989 yılında Moskova tarafından hediye olarak Helsinki'ye bağışlanmış ve Ocak 1990'da açılışı yapılmıştı.Anıtın kaderine ilişkin bir karar alınan kadar Helsinki Sanat Müzesi'nin deposuna saklanacak.
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finlandiya, heykel, anıt, rusya, moskova

Finlandiya, Moskova’nın bağışladığı ‘Dünya Barışı’ anıtını kaldırdı

00:27 09.08.2022 (güncellendi: 00:31 09.08.2022)
© Twitter Dünya Barışı’ anıtı
 Dünya Barışı’ anıtı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© Twitter
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Moskova tarafından 1989 yılında Finlandiya'ya hediye edilen 'Dünya Barışı' anıtı, başkent Helsinki'de sergilendiği yerden kaldırıldı.
Finlandiya, Rusya'nın Sovyet döneminde bağışladığı 'Dünya Barışı' anıtını başkent Helsinki'deki kaidesinden kaldırdı.
Perşembe günü yerinden kaldırılmaya başlanan 6.5 metre uzunluğundaki anıtın şehir dışına taşınması ağırlığı nedeniyle ancak bugün gerçekleşebildi.
Yumruklarını kaldıran beş figürden oluşan anıt, 1989 yılında Moskova tarafından hediye olarak Helsinki'ye bağışlanmış ve Ocak 1990'da açılışı yapılmıştı.
Anıtın kaderine ilişkin bir karar alınan kadar Helsinki Sanat Müzesi'nin deposuna saklanacak.
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