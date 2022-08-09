https://tr.sputniknews.com/20220809/guney-korenin-100den-fazla-kozmetik-markasi-rusya-pazarina-giriyor-1059713625.html

Güney Kore’nin 100'den fazla kozmetik markası Rusya pazarına giriyor

Güney Kore’nin 100'den fazla kozmetik markası Rusya pazarına giriyor

Güney Kore’nin orta fiyat segmentinde 100'den fazla kozmetik ve parfümeri markasının Rus perakende zincirlerinde satışa sunulacağı öğrenildi. 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T20:54+0300

2022-08-09T20:54+0300

2022-08-09T20:54+0300

dünya

güney kore

rusya

kozmetik

pazar

satış

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Piyasadan bir kaynağın RBK Life ajansına aktardığı üzere Güney Kore’nin orta fiyat segmentinde 100'den fazla kozmetik ve parfümeri markası, Rus perakende zincirlerinde satışa sunulacak. Bu bilgi, kozmetik ürünlerin ithalatçısı olan şirket tarafından da doğrulandı.Yeni marka ürünlerinin büyük bir kısmına eylül ayından itibaren ulaşılabilecek, ancak bazı ürünler şimdiden Rusya’daki raflarda yerlerini aldı.RBK Life’ın görüştüğü kozmetik ve parfümeri satış şirketi L’Etoile yetkilileri, şu anda Güney Koreli 67 markanın ürünlerini satışa sunduklarını ve listenin ‘sürekli olarak yeni üreticilerle güncellendiğini’ belirtti.Kaynaklara göre Rusya’da satışına izin verilecek Güney Koreli üreticilerin nihai listesi son onay aşamasında bulunuyor, açıklamaya göre yeni markalar L’Etoile mağazalarının yanı sıra Zoloyoye Yabloko adlı kozmetik ve parfümeri zincirinde de satılıyor ve sonbaharda da yoğun bir şekilde devam edecek.Zolotoye Yabloko’da bugün Güney Kore’den 275 marka sergileniyor ve bunların sayısı her geçen ay artmaya devam ediyor. Bu zincirde mayıs ayından itibaren aralarında Medi peel, Evercell, Milkbaobab ve Von u gibi isimlerin bulunduğu 20 yeni marka sunuldu.Şirket yetkilisine göre yıl sonuna kadar Güney Koreli kozmetik ve parfümeri ürün çeşitleri yelpazesine 70 yeni kalem eklenecek.

https://tr.sputniknews.com/20220506/turk-bilim-insani-sinekten-kozmetik-yag-uretti-litresi-75-euro-1056151253.html

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güney kore, rusya, kozmetik, pazar, satış