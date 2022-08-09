https://tr.sputniknews.com/20220809/hakkinda-35-sikayet-dosyasi-olan-selim-tekin-tarafindan-oldurulen-beyza-doganin-babasi-konustu-1059689070.html

Hakkında 35 şikayet dosyası olan Selim Tekin tarafından öldürülen Beyza Doğan'ın babası konuştu

Hakkında 35 şikayet dosyası olan Selim Tekin tarafından öldürülen Beyza Doğan'ın babası konuştu

Hakkında uzaklaştırma kararı olan ve 35 kere şikayet edildiği halde hakkında işlem yapılmayan Selim Tekin'in eve zorla girerek vurduğu Beyza Doğan'ın babası... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T11:32+0300

2022-08-09T11:32+0300

2022-08-09T11:33+0300

türkiye

beyza doğan

selim tekin

cinayet

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

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Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 18.30 sıralarında İstanbul Bahçelievler'de meydana geldi. Selim Tekin (28), Beyza Doğan'ın ailesinin evine gelerek zorla içeri girdi. Tekin, daha sonra 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı banyoya götürerek ensesinden ateş etti. Selim Tekin daha sonra intihar girişiminde bulundu. O sırada evde bulunan Beyza Doğan'ın kardeşi "Kardeşimi kurtarın" diye bağırdı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. 16 yaşındaki Beyza Doğan ,2 gün süren yaşam mücadelesi kaybetti. Beyza'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda alınarak defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya götürülecek."KORUMA KARARI VARDI, DEVLETİMİZ BİZİ KORUR DİYE İÇİM RAHATTI"Adli Tıp Kurumu önünde konuşan Baba Cuma Doğan, kızının koruma kararına rağmen Selim Tekin'in binaya girmesine tepki göstererek, "Kızım ilk kaçtığı zaman çocuk büroya gittim, şikayette bulundum, beni bir hafta oyaladılar. Defalarca bu şahıs kızımı kaçırma teşebbüsünde bulundu. Bakırköy Adliyesine 35 kere şikayette bulundum. Ben karakola gidip kızımı nasıl koruyacağımı sordum. Beni Bakırköy Adliyesi'ne yönlendirdiler. Bu kişi yine benim işte bulunduğum saatte eve tekmeleyerek geldi. Parklarda yatan biri. Ben yaptıklarından sonra tekrar adliyeye gittim, nöbetçi savcıya kendisinin benim evime geldiğini saldırdığını söyledim. Koruma kararı verdiler. Devletimiz bizi koruyor diye içim rahattı. Bu kişi yine bizi takip edip kızımın dışarı çıktığı bir saatte binaya girip bir üst katta bekliyor. Kızım tekrar eve geldiğinde kapıyı açtığında bu da arkasından zorlayarak rehin alıyor. Kızımı koltuk altına alıp silahı kafasına doğrultuyor, annesi yalvarmasına rağmen kızı götürmek istiyor. Kızım 'istemiyorum gelmiyorum' diye ona yalvarıyor" diye konuştu."700 BİN LİRA SOYGUN YAPIP KIZIMI YURT DIŞINA GÖTÜRMEK İSTEMİŞ"Cuma Doğan, Tekin'in soygun yaptığını söyleyerek kızını yurt dışına götürmek istediğini belirterek, "700 bin liraya soygun yaptığını söylüyor, birlikte yurt dışına gitmek istediğini söylüyor. Diğer kızım ise 'yardım edin' diye bağırdığında kızımın kafasına sıkıyor. Ardından kendi kafasına sıkıyor. Benim kızım şu an hayatta değil. Ben Türkiye'deki adaletten şikayetçiyim, şu an kızım morgda yatıyor. Bunun hesabını kim verecek? Ben kimden hesap soracağım? Gidip savcıya yalvardım, en azından uzak dursun diye ufak bir ceza versinler istedim. Bana yerime oturmam gerektiğini söyledi, kızımın şikayetçi olmadığını söyledi. Benim kızımın kararıyla mı karar veriyorsunuz. Ben bir baba değil miyim, kızın şikayetçi değil dediniz ya kızım şu an morgda" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220808/hakkinda-koruma-karari-ve-35-sikayet-dosyasi-olan-selim-tekin-16-yasindaki-beyzayi-oldurdu-1059646406.html

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beyza doğan, selim tekin, cinayet, kadın cinayeti, kadın cinayetleri