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https://tr.sputniknews.com/20220809/hastane-onundeki-ambulansi-caldi-1059705037.html
Hastane önündeki ambulansı çaldı
Hastane önündeki ambulansı çaldı
İzmir'de bir kişi hastanenin önündeki ambulansı çaldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri durdurulan ambulanstaki şüpheliyi gözaltına aldı. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T16:32+0300
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İzmir'in Bergama ilçesinde, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kişi tarafından hastanenin önünden çalınan ambulans, polisin takibi sonucu bulundu.Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde park halindeki ambulansın çalındığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.Ambulansın gittiği güzergahı belirleyen ekipler, Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nı trafiğe kapattı. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen H.D. durdurulan ambulansta gözaltına alındı.Zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.Öte yandan ambulansın sağ arka çamurluk kısmında göçükler olduğu tespit edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220731/bakkal-dukkanina-giren-hirsizlar-7-bin-liralik-sigara-caldi-1059327911.html
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hırsız, ambulans, izmir

Hastane önündeki ambulansı çaldı

16:32 09.08.2022
© İHAGaziantep'te hastane, ambulans
Gaziantep'te hastane, ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© İHA
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İzmir'de bir kişi hastanenin önündeki ambulansı çaldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri durdurulan ambulanstaki şüpheliyi gözaltına aldı.
İzmir'in Bergama ilçesinde, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kişi tarafından hastanenin önünden çalınan ambulans, polisin takibi sonucu bulundu.
Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde park halindeki ambulansın çalındığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ambulansın gittiği güzergahı belirleyen ekipler, Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nı trafiğe kapattı. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen H.D. durdurulan ambulansta gözaltına alındı.
Zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan ambulansın sağ arka çamurluk kısmında göçükler olduğu tespit edildi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bakkal dükkanına giren hırsız ya da hırsızlar, yaklaşık 7 bin lira değerindeki sigaraları çalarak kayıplara karıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
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