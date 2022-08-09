https://tr.sputniknews.com/20220809/hastane-onundeki-ambulansi-caldi-1059705037.html

Hastane önündeki ambulansı çaldı

Hastane önündeki ambulansı çaldı

İzmir'de bir kişi hastanenin önündeki ambulansı çaldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri durdurulan ambulanstaki şüpheliyi gözaltına aldı. 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T16:32+0300

2022-08-09T16:32+0300

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türkiye

hırsız

ambulans

izmir

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İzmir'in Bergama ilçesinde, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kişi tarafından hastanenin önünden çalınan ambulans, polisin takibi sonucu bulundu.Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde park halindeki ambulansın çalındığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.Ambulansın gittiği güzergahı belirleyen ekipler, Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nı trafiğe kapattı. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen H.D. durdurulan ambulansta gözaltına alındı.Zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.Öte yandan ambulansın sağ arka çamurluk kısmında göçükler olduğu tespit edildi.

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hırsız, ambulans, izmir