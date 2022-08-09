Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220809/hesabi-yuksek-bulan-musteriyi-oldurdu-1059693115.html
Hesabı yüksek bulan müşteriyi öldürdü
Hesabı yüksek bulan müşteriyi öldürdü
Burdur'da restoran sahibi Ş.Y., hesabın yüksek geldiği gerekçesiyle kendisiyle tartışan Esat Kani'yi (30) av tüfeğiyle öldürdü, 2 arkadaşını da yaraladı. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T12:36+0300
2022-08-09T12:36+0300
türkiye
burdur
restoran
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1043867772_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_195b78b21ffe91e8a45b984780f933b6.jpg
Olay, saat 00.30 sıralarında, Bucak ilçesi Kestel köyünde meydana geldi. Antalya'dan arkadaşları B.A.K. ve A.Ç. ile restorana gelen Esat Kani, hesabın yüksek gelmesi nedeniyle işletme sahibi Ş.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ş.Y., av tüfeği ile Kani ve arkadaşlarına ateş açtı. Esat Kani, olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 arkadaşı da yaralandı.İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralılar, Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Esat Kani'nin cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.Restoran sahibi Ş.Y., gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
türkiye
burdur
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1043867772_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_aea9498f0b88c14cff3e3a7007a1cfb7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
burdur, restoran

Hesabı yüksek bulan müşteriyi öldürdü

12:36 09.08.2022
© DHABoş kafe
Boş kafe - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© DHA
Abone olTelegram
Burdur'da restoran sahibi Ş.Y., hesabın yüksek geldiği gerekçesiyle kendisiyle tartışan Esat Kani'yi (30) av tüfeğiyle öldürdü, 2 arkadaşını da yaraladı.
Olay, saat 00.30 sıralarında, Bucak ilçesi Kestel köyünde meydana geldi. Antalya'dan arkadaşları B.A.K. ve A.Ç. ile restorana gelen Esat Kani, hesabın yüksek gelmesi nedeniyle işletme sahibi Ş.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ş.Y., av tüfeği ile Kani ve arkadaşlarına ateş açtı. Esat Kani, olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 arkadaşı da yaralandı.

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralılar, Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Esat Kani'nin cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Restoran sahibi Ş.Y., gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала