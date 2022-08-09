https://tr.sputniknews.com/20220809/hesabi-yuksek-bulan-musteriyi-oldurdu-1059693115.html

Hesabı yüksek bulan müşteriyi öldürdü

Hesabı yüksek bulan müşteriyi öldürdü

Burdur'da restoran sahibi Ş.Y., hesabın yüksek geldiği gerekçesiyle kendisiyle tartışan Esat Kani'yi (30) av tüfeğiyle öldürdü, 2 arkadaşını da yaraladı. 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T12:36+0300

2022-08-09T12:36+0300

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türkiye

burdur

restoran

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Olay, saat 00.30 sıralarında, Bucak ilçesi Kestel köyünde meydana geldi. Antalya'dan arkadaşları B.A.K. ve A.Ç. ile restorana gelen Esat Kani, hesabın yüksek gelmesi nedeniyle işletme sahibi Ş.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ş.Y., av tüfeği ile Kani ve arkadaşlarına ateş açtı. Esat Kani, olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 arkadaşı da yaralandı.İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralılar, Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Esat Kani'nin cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.Restoran sahibi Ş.Y., gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

türkiye

burdur

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

burdur, restoran