https://tr.sputniknews.com/20220809/hollandali-diplomattan-turkiyeye-veda-bir-hatamiz-olduysa-affola-allaha-emanet-olun-1059704462.html

Hollandalı diplomattan Türkiye'ye veda: Bir hatamız olduysa affola, Allah'a emanet olun

Hollandalı diplomattan Türkiye'ye veda: Bir hatamız olduysa affola, Allah'a emanet olun

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Yardımcısı Erik Weststrate'nin Türkiye'ye veda için hazırladığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videoda, Türkiye... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T16:29+0300

2022-08-09T16:29+0300

2022-08-09T16:37+0300

hollanda

türkiye

anıtkabir

veda

diplomat

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Görev süresi sona eren Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Yardımcısı Erik Weststrate'in yayınladığı 'veda videosu' sosyal medyada büyük ilgi gördü.Weststrate kendi Twitter hesabından paylaştığı videoda bir Türkiye haritasının önünde konuşmaya başladı ve şunları söyledi:"Herkese merhaba, ofisimdeyim ve yanımda gördüğünüz gibi bir harita var. Bu haritanın sebebini açıklayım size. Bugün Türkiye'den ayrılıyorum, bu haritada Türkiye'de nereleri gezdiğimi size göstermek istiyorum. Edirne'den Şırnak'a, Kars'tan Datça'ya kadar her yeri gezdim. Gördüğünüz kırmızı noktaların hepsi gezdiğim yerler.‘Güzel yemeklerinizi yedim, güzel insanlarla tanıştım’Güzel ülkenizi her taraftan gördüm, güzel yemeklerinizi yedim, güzel insanlarla tanıştım. 4 mevsimi bir günde yaşadım, doğanın tadını çıkardım. Ülkeniz çok güzel ve ülkenizi çok özleyeceğim ama ayrılma zamanı geldi."Anıtkabir'e gitti: Size Atatürk'ün huzunda veda ediyorumDiplomat haritanın önündeki sözlerine son verirken, "Birazdan başka bir yere daha gideceğim, orada da bir kaç şey söylemek istiyorum, orada görüşürüz" dedi ve ekrana Weststrate'in Anıtkabir'deki görüntüleri geldi:Video sosyal medyada kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. İnsanlar paylaşıma yaptıkları yorumda Weststrate'in nazik vedasının 'samimi' olduğunu belirttiler.Weststrate'in videoda çok düzgün bir şekilde Türkçe konuşması ve arkadan gelen Aşık Mahzuni Şerif’in ’İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım’ şarkısı da kullanıcıların dikkatini çekti.

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hollanda, anıtkabir, veda, diplomat