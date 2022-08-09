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Hollandalı diplomattan Türkiye'ye veda: Bir hatamız olduysa affola, Allah'a emanet olun
Hollandalı diplomattan Türkiye'ye veda: Bir hatamız olduysa affola, Allah'a emanet olun
Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Yardımcısı Erik Weststrate'nin Türkiye'ye veda için hazırladığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videoda, Türkiye... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
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hollanda
türkiye
anıtkabir
veda
diplomat
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Görev süresi sona eren Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Yardımcısı Erik Weststrate'in yayınladığı 'veda videosu' sosyal medyada büyük ilgi gördü.Weststrate kendi Twitter hesabından paylaştığı videoda bir Türkiye haritasının önünde konuşmaya başladı ve şunları söyledi:"Herkese merhaba, ofisimdeyim ve yanımda gördüğünüz gibi bir harita var. Bu haritanın sebebini açıklayım size. Bugün Türkiye'den ayrılıyorum, bu haritada Türkiye'de nereleri gezdiğimi size göstermek istiyorum. Edirne'den Şırnak'a, Kars'tan Datça'ya kadar her yeri gezdim. Gördüğünüz kırmızı noktaların hepsi gezdiğim yerler.‘Güzel yemeklerinizi yedim, güzel insanlarla tanıştım’Güzel ülkenizi her taraftan gördüm, güzel yemeklerinizi yedim, güzel insanlarla tanıştım. 4 mevsimi bir günde yaşadım, doğanın tadını çıkardım. Ülkeniz çok güzel ve ülkenizi çok özleyeceğim ama ayrılma zamanı geldi."Anıtkabir'e gitti: Size Atatürk'ün huzunda veda ediyorumDiplomat haritanın önündeki sözlerine son verirken, "Birazdan başka bir yere daha gideceğim, orada da bir kaç şey söylemek istiyorum, orada görüşürüz" dedi ve ekrana Weststrate'in Anıtkabir'deki görüntüleri geldi:Video sosyal medyada kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. İnsanlar paylaşıma yaptıkları yorumda Weststrate'in nazik vedasının 'samimi' olduğunu belirttiler.Weststrate'in videoda çok düzgün bir şekilde Türkçe konuşması ve arkadan gelen Aşık Mahzuni Şerif’in ’İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım’ şarkısı da kullanıcıların dikkatini çekti.
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hollanda, anıtkabir, veda, diplomat

Hollandalı diplomattan Türkiye'ye veda: Bir hatamız olduysa affola, Allah'a emanet olun

16:29 09.08.2022 (güncellendi: 16:37 09.08.2022)
© Twitter / Erik Weststrate Erik Weststrate
 Erik Weststrate - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© Twitter / Erik Weststrate
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Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Yardımcısı Erik Weststrate'nin Türkiye'ye veda için hazırladığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videoda, Türkiye haritası önünde gezdiği yerleri anlatan ve hayranlığını dile getiren diplomat daha sonra Anıtkabir'e giderek, 'Sizlere Atatürk'ün huzurunda veda ediyorum' dedi.
Görev süresi sona eren Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Yardımcısı Erik Weststrate'in yayınladığı 'veda videosu' sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Weststrate kendi Twitter hesabından paylaştığı videoda bir Türkiye haritasının önünde konuşmaya başladı ve şunları söyledi:
"Herkese merhaba, ofisimdeyim ve yanımda gördüğünüz gibi bir harita var. Bu haritanın sebebini açıklayım size. Bugün Türkiye'den ayrılıyorum, bu haritada Türkiye'de nereleri gezdiğimi size göstermek istiyorum. Edirne'den Şırnak'a, Kars'tan Datça'ya kadar her yeri gezdim. Gördüğünüz kırmızı noktaların hepsi gezdiğim yerler.

‘Güzel yemeklerinizi yedim, güzel insanlarla tanıştım’

Güzel ülkenizi her taraftan gördüm, güzel yemeklerinizi yedim, güzel insanlarla tanıştım. 4 mevsimi bir günde yaşadım, doğanın tadını çıkardım. Ülkeniz çok güzel ve ülkenizi çok özleyeceğim ama ayrılma zamanı geldi."

Anıtkabir'e gitti: Size Atatürk'ün huzunda veda ediyorum

Diplomat haritanın önündeki sözlerine son verirken, "Birazdan başka bir yere daha gideceğim, orada da bir kaç şey söylemek istiyorum, orada görüşürüz" dedi ve ekrana Weststrate'in Anıtkabir'deki görüntüleri geldi:
"5 sene önce görevime burada başladım ve yine burada bitirmek istedim. Atatürk'ün huzurunda sizlerle vedalaşmak istiyorum. Her şey için teşekkür ediyorum. 5 sene boyunca üzüntüyü, sevinci kısacası hayatı yaşadık. Hayatımızın bir parçası olduğunuz için teşekkürler. Çok üzülerek ayrılıyoruz, hakkınızı helal edin, bir hatamız olduysa affola, Allah'a emanet olun, hoşça kalın."
Video sosyal medyada kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. İnsanlar paylaşıma yaptıkları yorumda Weststrate'in nazik vedasının 'samimi' olduğunu belirttiler.
Weststrate'in videoda çok düzgün bir şekilde Türkçe konuşması ve arkadan gelen Aşık Mahzuni Şerif’in ’İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım’ şarkısı da kullanıcıların dikkatini çekti.
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