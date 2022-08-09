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İç Ege ve Göller Yöresi için gök gürültülü sağanak uyarısı
İç Ege ve Göller Yöresi için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ege bölgesinin iç kesimleri ile Göller Yöresi'nde yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T19:12+0300
2022-08-09T19:12+0300
türkiye
ege
ege bölgesi
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Ege Bölgesi'nin iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli çevreleri, Kütahya'nın güneyi, Göller Yöresi'nde (Burdur ve Isparta) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
https://tr.sputniknews.com/20220809/meteoroloji-kuvvetli-saganak-5-gun-boyunca-devam-edecek-1059684344.html
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İç Ege ve Göller Yöresi için gök gürültülü sağanak uyarısı

19:12 09.08.2022
© DHAyağış, sağanak yağış, yağmur
yağış, sağanak yağış, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© DHA
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Ege bölgesinin iç kesimleri ile Göller Yöresi'nde yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Ege Bölgesi'nin iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli çevreleri, Kütahya'nın güneyi, Göller Yöresi'nde (Burdur ve Isparta) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Rusya - yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
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Meteoroloji: Kuvvetli sağanak 5 gün boyunca devam edecek
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