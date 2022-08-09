https://tr.sputniknews.com/20220809/icisleri-bakani-soylu-terorle-mucadelemiz-sonuna-kadar-devam-edecek-1059691021.html

İçişleri Bakanı Soylu: Terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek

İçişleri Bakanı Soylu: Terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu "Terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" dedi. 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T12:06+0300

2022-08-09T12:06+0300

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türkiye

süleyman soylu

terörle mücadele

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çişleri Bakanı Süleyman Soylu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.Soylu terörle mücadeleye yönelik "Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.Soylu ayrıca "Terörle mücadelede teknolojiye dayalı süreç yönetiliyor. Terör örgütünü iletişim kuramaz hale getirdik" diye ekledi.

türkiye

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süleyman soylu, terörle mücadele