https://tr.sputniknews.com/20220809/icisleri-bakani-soylu-terorle-mucadelemiz-sonuna-kadar-devam-edecek-1059691021.html
İçişleri Bakanı Soylu: Terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek
İçişleri Bakanı Soylu: Terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu "Terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" dedi. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T12:06+0300
2022-08-09T12:06+0300
2022-08-09T12:06+0300
türkiye
süleyman soylu
terörle mücadele
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çişleri Bakanı Süleyman Soylu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.Soylu terörle mücadeleye yönelik "Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.Soylu ayrıca "Terörle mücadelede teknolojiye dayalı süreç yönetiliyor. Terör örgütünü iletişim kuramaz hale getirdik" diye ekledi.
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süleyman soylu, terörle mücadele
İçişleri Bakanı Soylu: Terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu "Terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" dedi.
çişleri Bakanı Süleyman Soylu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.
Soylu terörle mücadeleye yönelik "Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.
Soylu ayrıca "Terörle mücadelede teknolojiye dayalı süreç yönetiliyor. Terör örgütünü iletişim kuramaz hale getirdik" diye ekledi.