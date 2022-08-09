Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220809/icisleri-bakani-soylu-terorle-mucadelemiz-sonuna-kadar-devam-edecek-1059691021.html
İçişleri Bakanı Soylu: Terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek
İçişleri Bakanı Soylu: Terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu "Terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" dedi. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T12:06+0300
2022-08-09T12:06+0300
türkiye
süleyman soylu
terörle mücadele
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1059494736_0:1:1200:676_1920x0_80_0_0_6b193309e346cf4fbedc1631351f9003.jpg
çişleri Bakanı Süleyman Soylu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.Soylu terörle mücadeleye yönelik "Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.Soylu ayrıca "Terörle mücadelede teknolojiye dayalı süreç yönetiliyor. Terör örgütünü iletişim kuramaz hale getirdik" diye ekledi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1059494736_42:0:1166:843_1920x0_80_0_0_b99915a470c6ed7d6caeaac0536015d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süleyman soylu, terörle mücadele

İçişleri Bakanı Soylu: Terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek

12:06 09.08.2022
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© AA
Abone olTelegram
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu "Terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" dedi.
çişleri Bakanı Süleyman Soylu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.
Soylu terörle mücadeleye yönelik "Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.
Soylu ayrıca "Terörle mücadelede teknolojiye dayalı süreç yönetiliyor. Terör örgütünü iletişim kuramaz hale getirdik" diye ekledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала