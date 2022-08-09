https://tr.sputniknews.com/20220809/imamoglu-vaatlerimizin-yuzde-42sini-hayata-gecirdik-1059688288.html

İmamoğlu: Vaatlerimizin yüzde 42'sini hayata geçirdik

İmamoğlu: Vaatlerimizin yüzde 42'sini hayata geçirdik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yönetime geldikleri andan itibaren vaatlerinin yüzde 42'sini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yüzde... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T11:28+0300

2022-08-09T11:28+0300

2022-08-09T11:28+0300

politika

ekrem imamoğlu

nagehan alçı

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Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ile röportaj gerçekleştirdi.İmamoğlu, Alçı'nın sorduğu toplam 14 soruya yanıt verdi.İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:1) Kemerburgaz Kent Ormanı tamamlanmıştı, Mevlüt Uysal’ın “Yakında açmayı planladığımız Kemerburgaz Kent Ormanı’nda incelemelerde bulunduk...” diye başlayan tweet'i var, bunu kabul ediyor musunuz Ekrem Bey?Toplam alanı 5.526.000 metrekare olan Kemerburgaz Kent Ormanı’nın 2015 yılında 717.192 metrekaresi, 2016’da 1.406.676 metrekaresi, 2017’de 1.848.656 metrekarelik kısımları yapılmış Nagehan Hanım. Biz devraldığımız Haziran 2019 sonrası devir alınan 3.972.524 metrekarelik alanın eksiklerini tamamladık, yanı sıra 1.500.000 metrekarelik kısmı da yaparak halkın kullanımına açtık. AKP döneminde 4 yılda 4 milyon metrekare ancak yapılmış, biz ise 1.5 milyon metrekarelik alanı 5 ayda tamamlayarak Kemerburgaz Kent Ormanı’nı halkın hizmetine açtık.2) AK Parti, Kurbağalıdere ıslah çalışmalarının kendi dönemlerinde yüzde 90 oranında tamamlandığını söylüyor. Kurbağalıdere siz geldiğinizde nasıldı Sayın Başkan?2019 öncesi ilgili işin Ataşehir kısmı yapılmış, 80 yıllık çözülemeyen Kadıköy Kurbağalıdere kısmı bırakılmış. Biz Kurbağalıdere’nin 63 metrekare genişliğindeki Kadıköy kısmı 319 metre atıksu kollektörü, 136 metre yağmursuyu ve 569 metre dere ıslahı imalatı yaptık.3) Silahtarağa ileri biyolojik atık su arıtma tesisini neden iptal ettiniz? AK Parti yerin üzeri ile ilgili değildi doğaya zararı yoktu diyor…Silahtarağa Atıksu Tesisi için uzman görüşleri alındı Nagehan Hanım. Bakın size o görüşleri sıralayayım:- Arıtılmış olsa bile Haliç Atıksu Deşarjı uygun değildir.- Atıksu Master Planına uyumlu değildir- Bu ihtiyaç Yenikapı ve Baltalimanı atıksu arıtma tesislerinde karşılanabilir.- Söz konusu tesisin zemini tesis inşaatına uygun değildir, o nedenle tesis maliyeti kadar zemin iyileştirme maliyeti de gerekir.Özetle tüm bunlar dikkate alındığında kamu zararı oluşturacağı gerekçesi ile projenin iptaline karar verdik.4) Levazım-Dolmabahçe tünel çalışmalarını neden durdurdunuz Ekrem Bey?Durdurmadık ki Nagehan Hanım…Levazım Tünel çalışmalarına Haziran 2016’da başlanmış. Tünele ait çalışmalar bizden önce, mayıs 2019’da durdurulmuş. Bu tarihe kadar kazı işlerinin yarısına yakını ve geçici iksa işleri yapılmış.Biz Mayıs 2021’de çalışmalara yeniden başladık. Beton kaplama imalatlarına yeniden başladık ve yüzde 85 tamamladık. Bizim dönemimizde bu alana yaklaşık 125 milyon TL harcama yapıldı.Kasım 2022’de Dolmabahçe portal yapısı imalatları tamamlanacak, Dolmabahçe-Teşvikiye bağlantısını sağlayan Bayıldım Caddesi de hizmete açılacak. Böylece Harbiye’deki trafik yoğunluğunu azaltacağız.5) AK Parti’nin hazırladığı rapora göre İBB’nin borcu 2019’da 28.525.000.000 iken 2022 sonu tahmini borç 104.999.840.156 olacak, bu enflasyonla açıklanamayacak büyüklükte bir rakam. Neden belediyenin borç yükü bu kadar arttı?Haziran 2019’da dış borcumuzun TL karşılığı 126.201.834 idi. Aralık 2021’de ise bu rakam 40.024.421.102 TL’ye yükselmiştir. Artışın nedenlerinden biri metro yatırımları için 2020’de alınan Eurobond’dur ancak temel neden döviz kurlarındaki agresif artış. Bu kur artışının sorumluları da bellidir.İç borca gelirsek… Haziran 2019’da iç borcumuzun TL karşılığı 9.307.568.050 idi. Aralık 2021’de ise bu rakam 4.051.857.493’e inmiştir. 2021 sonu toplam borç tutarı 44.076.278.595 TL’dir. Rapordaki 2022 tahmini borçlanma tutarı gerçeği yansıtmıyor.Bakın iç borçlanmamız hızla azalırken sadece uzun vadeli yatırım kredileri ile metro yapılıyor Nagehan Hanım. Diğer tüm harcamalar ve yatırımlar öz kaynaklardan sağlandığı gibi geçmiş dönemde alınan iç ve dış borçlar da ödeniyor.6) Rapor deprem bütçesini 6 kat küçülttüğünüzü söylüyor. 2018’de kentsel dönüşüm bütçesi toplam bütçenin yüzde 5’iydi, 2021’de ise bu oranın yüzde 0,8’e gerilediği ileri sürülüyor.İBB ve bağlı iştiraklerinin depremle mücadele için ayırdığı bütçe ve yatırımların toplamı 28 milyar TL. 2022 İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı bütçesi 1.004.664.000 TL.KİPTAŞ bugüne kadar 4606 bağımsız birimden oluşan 5,3 milyar TL yatırım değerinde 9 projenin temelini attı. 8689 bağımsız birimden oluşan 11,3 milyar TL yatırım bedeline sahip 9 projeyi tamamladı, hak sahiplerine teslim etti. 5160 bağımsız birim, 10,4 milyar TL yatırım bedeline sahip 11 projenin yapımına da devam ediyor.7) AK Parti raporuna göre sosyal konut için 12 milyon, kentsel dönüşüm için 492 milyon ayrılırken reklam ve organizasyon bütçesiniz 849 milyon görünüyor. Bu rakamlara göre reklam sizin için kentsel dönüşüm ve depremden daha önemli gibi bir algı oluşuyor. 849 milyon reklam bütçeniz var mı?Hayır, İBB’nin reklam için ayrılmış özel bir bütçesi yok. Halkla ilişkiler şube müdürlüğünün yaklaşık 246 milyon bedelinde “2022 İstanbul Geneli Muhtelif Organizasyonlar ile Tanıtım-Duyuru Çalışmaları ve Baskı Materyellerinin Temini Hizmet Alım İşi” var. Toplam 157.816.747 TL hak edişe bağlı gerçekleşme olmuştur. Bunun dışında hangi projelerin iddiaya konu olan 849 milyon TL içine katıldığını gerçekten bilmiyorum. Tahminen halkla ilişkiler müdürlüğünün Çözüm Merkezi İşletim Hizmet alımı gibi rutin projeleri de reklam bütçesi altında değerlendirilmiş olabilir.8) Diğer bir iddia da son dönemde İBB’de bütçenin artmasına rağmen yatırım miktarının düşmüş olması…2022 kamulaştırma bütçesi her ne kadar 110.000.000TL olarak belirlenmişse de ek bütçe ile 1.079.000.000TL olarak revize edildi. Teknoloji üssü hedefi gerçekleşmemiş olarak görünse de Ocak 2022’de İBB bünyesinde veri laboratuarı açıldı.9) Seçim öncesi yaptığınız birçok vaadin yerine getirilmediği ile ilgili rakamlar verilerek size yöneltilen eleştiriler var.Biraz önce teknoloji üssünden bahsettim. Bakın mesela yeni kültürel mekan sayısı, çok fonksiyonlu mekan planlaması sürecin uzamasına neden olmuştur. 150 gün 150 proje çalışması kapsamında yıl içinde 3 kültür merkezi açacağız. Uygulanan kültürel proje hedefi 2020 faaliyet raporunda yer almıyor.Yapılan sosyal konutlara gelince… Hedef 2021’de 208 konut tamamlanması ile gerçekleşti.10) İstanbul trafiği giderek yoğunlaşıyor mu? Tomtom trafik endeksi verilerine göre İstanbul dünyanın en yavaş trafiğine sahip hale geldi. Raporda bununla ilgili rakamlar da var.Trafik endeksinde İstanbul’un birinci sırada olması bir ilk değil. 2014 yılında da benzer bir durum görülmüştü Nagehan Hanım. Yüzde 58 trafik yoğunluğu ile o zaman da 1. sıradaydı İstanbul. İndeksin en yanıltıcı olduğu alan sadece trafikte otomobil kullanıcılarının geçirdiği zamana bağlı olarak şehrin durumunu ölçmesi. Ölçüm aldığı kullanıcılar özel otomobil kullanıcıları. Yayalar ve mikromobilite araçları kapsam dışı bırakılmış. Bu nedenle indeks İstanbul’da ulaşıma dair genel durumu ölçmek için eksik. Trafikte harcanan sürenin değişimi açısından İstanbulluların en çok kullandığı güzergahlarda trafik süre analizi yaptık. D100 Acıbadem-Altunizade güzergahı, Anadolu-Avrupa geçişinde yoğun kullanılan Tantavi Tüneli-Mecidiyeköy, Ayvansaray-Mecidiyeköy güzergahlarında artış gözlemlenmedi.11) Ekrem Bey, AK Parti diyor ki 2018’de tamamlanan yol ve kavşak sayısı 32 iken 2020’de 7’ye düştü…8 adet 16.67 km yol ve 10 kavşak yaptık. 50 kısa, 29 orta ve 23 uzun vadeli olmak üzere toplam 102 programlanmış projemiz var Nagehan Hanım. Kısa vadede değerlendirilen 50 projenin uygulanmasına yönelik çalışmalara başladık.12) Rapora göre 2016-2018 dönemi meclise gelen 6504 dosyanın 1871’ine CHP hayır demiş, halbuki sizin döneminizde gelen 4702 dosyadan AK Parti’nin hayır dediği dosya sayısı 113 olarak görünüyor…Bizim yaptığımız tekliflerin 120’si komisyondan tadilen geçti, 145’i komisyonda reddedildi. Ağustos 2022 itibarı ile komisyona bekleyen 470 adet teklifimiz var. 130’u 1 yıldan fazladır bekliyor.13)AK Parti’nin raporu borçlanma tekliflerini de kıyaslıyor. Buna göre 2014-2019 AK Parti dönemi meclise gelen 22 borçlanma teklifinin 20’sine CHP hayır demiş, AK Parti ise sizin döneminizde gelen 50 borçlanma teklifinin sadece 1’ine hayır demiş görünüyor…Bakın 2021’de bize hiç borçlanma izni verilmedi Nagehan Hanım. 2022’de sosyal yardımlarda ve ulaşım sübvansiyonlarında kullanılmak üzere 2 milyar TL borçlanma izni istendi, bunun sadece yüzde 50’sine borçlanma izni verildi. Yol bakım ve üst yapı çalışmaları için 1 milyar TL kredi izni talep edildi ancak meclis 250 milyon TL’ye onay verdi. Diğer giderlerde kullanılmak üzere 754 milyon TL kredi kullanımı için izin istedik meclis 188,5 milyon TL’ye onay verdi. Yatırımlar için talep ettiğimiz miktarın yüzde 25’ine izin verilmiş. Borçlanma kapasitemiz olmasına rağmen kredi kullanımımız kısıtlanıyor. Bu engellenme değildir de nedir?14) İktidar diyor ki, Ekrem İmamoğlu vaatlerinin ancak yüzde 5,9’unu yaptı, yüzde 83’ünü gerçekleştiremedi, yüzde 11,1’ini ise kısmen gerçekleştirdi. Bu oranlara katılıyor musunuz Sayın Başkan?Hayır, biz yönetime geldiğimiz günden beri vaatlerimizin yüzde 42’sini hayata geçirdik Nagehan Hanım. Yüzde 30’unu kısmen gerçekleştirdik, yüzde 28’ini ise henüz yapamadık.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ekrem imamoğlu, nagehan alçı