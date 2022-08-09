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İngiltere'de su kullanımına kısıtlama: 'Hortum yasağı' geliyor
İngiltere'de su kullanımına kısıtlama: 'Hortum yasağı' geliyor
İngiltere genelinde rekor seviyede sıcaklıklar etkisini sürdürürken, ülkenin en büyük su ve atık su hizmetleri şirketi Thames Water, başkent Londra ve... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T22:14+0300
2022-08-09T22:14+0300
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ingiltere
dünya
sıcak hava
su
hortum
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BBC'nin haberine göre, Londra dahil, İngiltere'nin güneyinde birçok bölgede 15 milyon kişiye hizmet veren Thames Water, gelecek haftalarda 'hortum yasağını' (Belirli bir su şirketi tarafından su kıtlığı sırasında uygulanan hortum kullanımına ilişkin resmi kısıtlama) uygulayacaklarını bildirdi.Şirketin kısıtlama kararında İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office) tarafından yapılan sıcak hava uyarılarının dikkate alındığı kaydedildi.'Yasal prosedürler' nedeniyle kısıtlamanın hangi tarihten itibaren uygulamaya konacağı belirtilmedi.Öte yandan, ekime kadar sürebileceği belirtilen kısıtlamalar kapsamında, bahçe işleri ve yüzme havuzların doldurulması gibi işlerde aşırı su kullanımının yasaklanması bekleniyor.İngiltere'de ülke genelini kapsayan sıcak hava dalgasına ilişkin 'üçüncü derece sıcaklık' uyarısı yapıldı.Met Office istatistiklerine göre, bu yılın temmuzu, 'İngiltere için 1935'ten bu yana en kurak temmuz ayı', Doğu Anglia, güneydoğu ve güney İngiltere için kayıtlara geçen 'en kurak temmuz' oldu.
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ingiltere, sıcak hava, su, hortum
İngiltere'de su kullanımına kısıtlama: 'Hortum yasağı' geliyor
22:14 09.08.2022 (güncellendi: 22:17 09.08.2022) Abone ol
İngiltere genelinde rekor seviyede sıcaklıklar etkisini sürdürürken, ülkenin en büyük su ve atık su hizmetleri şirketi Thames Water, başkent Londra ve çevresinde su kullanımına kısıtlama getirileceğini açıkladı.
BBC'nin haberine göre, Londra dahil, İngiltere'nin güneyinde birçok bölgede 15 milyon kişiye hizmet veren Thames Water, gelecek haftalarda 'hortum yasağını' (Belirli bir su şirketi tarafından su kıtlığı sırasında uygulanan hortum kullanımına ilişkin resmi kısıtlama) uygulayacaklarını bildirdi.
Şirketin kısıtlama kararında İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office) tarafından yapılan sıcak hava uyarılarının dikkate alındığı kaydedildi.
'Yasal prosedürler' nedeniyle kısıtlamanın hangi tarihten itibaren uygulamaya konacağı belirtilmedi.
Öte yandan, ekime kadar sürebileceği belirtilen kısıtlamalar kapsamında, bahçe işleri ve yüzme havuzların doldurulması gibi işlerde aşırı su kullanımının yasaklanması bekleniyor.
İngiltere'de ülke genelini kapsayan sıcak hava dalgasına ilişkin 'üçüncü derece sıcaklık' uyarısı yapıldı.
Met Office istatistiklerine göre, bu yılın temmuzu, 'İngiltere için 1935'ten bu yana en kurak temmuz ayı', Doğu Anglia, güneydoğu ve güney İngiltere için kayıtlara geçen 'en kurak temmuz' oldu.