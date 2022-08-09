Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220809/isid-destekcilerine-ukraynadaki-catismayi-kullanarak-avrupaya-saldirma-cagrisi-yapti-1059717643.html
'IŞİD, destekçilerine Ukrayna'daki çatışmayı kullanarak Avrupa’ya saldırma çağrısı yaptı'
'IŞİD, destekçilerine Ukrayna'daki çatışmayı kullanarak Avrupa’ya saldırma çağrısı yaptı'
BM Genel Sekreter Yardımcısı Voronkov, IŞİD’in destekçilerine Ukrayna'daki çatışmayı kullanarak Avrupa’ya saldırma çağrısı yaptığını belirtti. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T22:13+0300
2022-08-09T22:20+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
avrupa
işid
bm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103466/32/1034663201_0:0:5688:3200_1920x0_80_0_0_6643ec52cb42f527e2390b7512576fc4.jpg
BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Vladimir Voronkov, İŞİD’in destekçilerine Ukrayna'daki çatışmayı Avrupa'ya saldırmak için kullanma çağrısı yaptığını söyledi.BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Voronkov, "Avrupa'da İŞİD, sempatizanlarına pandemi ile ilgili kısıtlamaların hafifletilmesini ve Ukrayna'daki çatışmaları kullanarak saldırılar gerçekleştirme çağrısında bulundu" dedi.Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya ise, BM Genel Sekreterinin IŞİD tehditlerine ilişkin raporlarının Güvenlik Konseyi'nde ele alınması çerçevesinde Moskova'nın defalarca teröristlerin.ellerine geçen silahlara karşı önlem alınması gerekliliğini gündeme getirdiğine dikkat çekerek, “Raporun bu konuda güncel bilgiler içerdiğine dikkatinizi çekmek isteriz. Özellikle bazı terörist ve radikal grupların destekçilerini Ukrayna'daki olaylardan istifade etmeye ve Batılı devletlerden Kiev'e kontrolsüz bir şekilde tedarik edilenler kolay erişilebilir silahlara ulaşmaya çağırdığı bildiriliyor” ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103466/32/1034663201_558:0:5678:3840_1920x0_80_0_0_411578d7f1a63de896820ee1b78668bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna krizi, avrupa, işid, bm

'IŞİD, destekçilerine Ukrayna'daki çatışmayı kullanarak Avrupa’ya saldırma çağrısı yaptı'

22:13 09.08.2022 (güncellendi: 22:20 09.08.2022)
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMAN IŞİD bayrağı
IŞİD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMAN
Abone olTelegram
BM Genel Sekreter Yardımcısı Voronkov, IŞİD’in destekçilerine Ukrayna'daki çatışmayı kullanarak Avrupa’ya saldırma çağrısı yaptığını belirtti.
BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Vladimir Voronkov, İŞİD’in destekçilerine Ukrayna'daki çatışmayı Avrupa'ya saldırmak için kullanma çağrısı yaptığını söyledi.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Voronkov, "Avrupa'da İŞİD, sempatizanlarına pandemi ile ilgili kısıtlamaların hafifletilmesini ve Ukrayna'daki çatışmaları kullanarak saldırılar gerçekleştirme çağrısında bulundu" dedi.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya ise, BM Genel Sekreterinin IŞİD tehditlerine ilişkin raporlarının Güvenlik Konseyi'nde ele alınması çerçevesinde Moskova'nın defalarca teröristlerin.ellerine geçen silahlara karşı önlem alınması gerekliliğini gündeme getirdiğine dikkat çekerek, “Raporun bu konuda güncel bilgiler içerdiğine dikkatinizi çekmek isteriz. Özellikle bazı terörist ve radikal grupların destekçilerini Ukrayna'daki olaylardan istifade etmeye ve Batılı devletlerden Kiev'e kontrolsüz bir şekilde tedarik edilenler kolay erişilebilir silahlara ulaşmaya çağırdığı bildiriliyor” ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала