https://tr.sputniknews.com/20220809/isid-destekcilerine-ukraynadaki-catismayi-kullanarak-avrupaya-saldirma-cagrisi-yapti-1059717643.html

'IŞİD, destekçilerine Ukrayna'daki çatışmayı kullanarak Avrupa’ya saldırma çağrısı yaptı'

'IŞİD, destekçilerine Ukrayna'daki çatışmayı kullanarak Avrupa’ya saldırma çağrısı yaptı'

BM Genel Sekreter Yardımcısı Voronkov, IŞİD’in destekçilerine Ukrayna'daki çatışmayı kullanarak Avrupa’ya saldırma çağrısı yaptığını belirtti. 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T22:13+0300

2022-08-09T22:13+0300

2022-08-09T22:20+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

avrupa

işid

bm

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BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Vladimir Voronkov, İŞİD’in destekçilerine Ukrayna'daki çatışmayı Avrupa'ya saldırmak için kullanma çağrısı yaptığını söyledi.BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Voronkov, "Avrupa'da İŞİD, sempatizanlarına pandemi ile ilgili kısıtlamaların hafifletilmesini ve Ukrayna'daki çatışmaları kullanarak saldırılar gerçekleştirme çağrısında bulundu" dedi.Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya ise, BM Genel Sekreterinin IŞİD tehditlerine ilişkin raporlarının Güvenlik Konseyi'nde ele alınması çerçevesinde Moskova'nın defalarca teröristlerin.ellerine geçen silahlara karşı önlem alınması gerekliliğini gündeme getirdiğine dikkat çekerek, “Raporun bu konuda güncel bilgiler içerdiğine dikkatinizi çekmek isteriz. Özellikle bazı terörist ve radikal grupların destekçilerini Ukrayna'daki olaylardan istifade etmeye ve Batılı devletlerden Kiev'e kontrolsüz bir şekilde tedarik edilenler kolay erişilebilir silahlara ulaşmaya çağırdığı bildiriliyor” ifadelerini kullandı.

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ukrayna krizi, avrupa, işid, bm