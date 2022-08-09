https://tr.sputniknews.com/20220809/isid-destekcilerine-ukraynadaki-catismayi-kullanarak-avrupaya-saldirma-cagrisi-yapti-1059717643.html
'IŞİD, destekçilerine Ukrayna'daki çatışmayı kullanarak Avrupa’ya saldırma çağrısı yaptı'
'IŞİD, destekçilerine Ukrayna'daki çatışmayı kullanarak Avrupa’ya saldırma çağrısı yaptı'
BM Genel Sekreter Yardımcısı Voronkov, IŞİD’in destekçilerine Ukrayna'daki çatışmayı kullanarak Avrupa’ya saldırma çağrısı yaptığını belirtti. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T22:13+0300
2022-08-09T22:13+0300
2022-08-09T22:20+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
avrupa
işid
bm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103466/32/1034663201_0:0:5688:3200_1920x0_80_0_0_6643ec52cb42f527e2390b7512576fc4.jpg
BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Vladimir Voronkov, İŞİD’in destekçilerine Ukrayna'daki çatışmayı Avrupa'ya saldırmak için kullanma çağrısı yaptığını söyledi.BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Voronkov, "Avrupa'da İŞİD, sempatizanlarına pandemi ile ilgili kısıtlamaların hafifletilmesini ve Ukrayna'daki çatışmaları kullanarak saldırılar gerçekleştirme çağrısında bulundu" dedi.Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya ise, BM Genel Sekreterinin IŞİD tehditlerine ilişkin raporlarının Güvenlik Konseyi'nde ele alınması çerçevesinde Moskova'nın defalarca teröristlerin.ellerine geçen silahlara karşı önlem alınması gerekliliğini gündeme getirdiğine dikkat çekerek, “Raporun bu konuda güncel bilgiler içerdiğine dikkatinizi çekmek isteriz. Özellikle bazı terörist ve radikal grupların destekçilerini Ukrayna'daki olaylardan istifade etmeye ve Batılı devletlerden Kiev'e kontrolsüz bir şekilde tedarik edilenler kolay erişilebilir silahlara ulaşmaya çağırdığı bildiriliyor” ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103466/32/1034663201_558:0:5678:3840_1920x0_80_0_0_411578d7f1a63de896820ee1b78668bd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna krizi, avrupa, işid, bm
'IŞİD, destekçilerine Ukrayna'daki çatışmayı kullanarak Avrupa’ya saldırma çağrısı yaptı'
22:13 09.08.2022 (güncellendi: 22:20 09.08.2022) Abone ol
BM Genel Sekreter Yardımcısı Voronkov, IŞİD’in destekçilerine Ukrayna'daki çatışmayı kullanarak Avrupa’ya saldırma çağrısı yaptığını belirtti.
BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Vladimir Voronkov, İŞİD’in destekçilerine Ukrayna'daki çatışmayı Avrupa'ya saldırmak için kullanma çağrısı yaptığını söyledi.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Voronkov, "Avrupa'da İŞİD, sempatizanlarına pandemi ile ilgili kısıtlamaların hafifletilmesini ve Ukrayna'daki çatışmaları kullanarak saldırılar gerçekleştirme çağrısında bulundu" dedi.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya ise, BM Genel Sekreterinin IŞİD tehditlerine ilişkin raporlarının Güvenlik Konseyi'nde ele alınması çerçevesinde Moskova'nın defalarca teröristlerin.ellerine geçen silahlara karşı önlem alınması gerekliliğini gündeme getirdiğine dikkat çekerek, “Raporun bu konuda güncel bilgiler içerdiğine dikkatinizi çekmek isteriz. Özellikle bazı terörist ve radikal grupların destekçilerini Ukrayna'daki olaylardan istifade etmeye ve Batılı devletlerden Kiev'e kontrolsüz bir şekilde tedarik edilenler kolay erişilebilir silahlara ulaşmaya çağırdığı bildiriliyor” ifadelerini kullandı.