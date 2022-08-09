https://tr.sputniknews.com/20220809/ispanya-tarihinin-en-sicak-temmuz-ayi-1059698115.html
İspanya tarihinin en sıcak temmuz ayı
İspanya tarihinin en sıcak temmuz ayı
İspanya'da 1-29 Temmuz döneminde 2 bin 124 kişi aşırı sıcaklara bağlı nedenlerden hayatını kaybetti. Temmuz son 15 yılın en kurak ayı oldu. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T14:21+0300
2022-08-09T14:21+0300
2022-08-09T14:22+0300
dünya
ispanya
sıcak hava
kuraklık
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İspanya, temmuz ayında ortalama 26.6 santigrat dereceyle 'ülke tarihinin en sıcak ayını' geçirdi. Devlet Meteoroloji Ajansı'nın (Aemet) verilerine göre, İspanya'da bu yılın temmuzu 'ülkede şimdiye kadar tespit edilen en sıcak ay' olarak kayıtlara geçti. Aemet, 1981-2010 dönemindeki temmuz aylarına göre kıyaslama yapıldığında, bu temmuzda ortalama sıcaklığın 2.7 santigrat derece arttığını, bunun, Temmuz 2015'te kırılan son sıcaklık rekorunun 0.2 derece üzerinde olduğunu duyurdu. Temmuzda görülen sıcak hava dalgasının diğer dönemlere göre çok daha yoğun, ülke geneline yayılan ve uzun süreli olduğu bilgisi paylaşıldı. Carlos III Sağlık Enstitüsü de 1-29 Temmuz döneminde beklenenden 9 bin 687 daha fazla ölüm kaydedildiğini ve bunlardan 2 bin 124'ünün aşırı sıcaklıklara bağlı olduğunu açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20220808/italyada-su-seviyesi-dusen-nehirde-ikinci-dunya-savasindan-kalma-bomba-bulundu-1059634802.html
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ispanya, sıcak hava, kuraklık
İspanya tarihinin en sıcak temmuz ayı
14:21 09.08.2022 (güncellendi: 14:22 09.08.2022) Abone ol
İspanya'da 1-29 Temmuz döneminde 2 bin 124 kişi aşırı sıcaklara bağlı nedenlerden hayatını kaybetti. Temmuz son 15 yılın en kurak ayı oldu.
İspanya, temmuz ayında ortalama 26.6 santigrat dereceyle 'ülke tarihinin en sıcak ayını' geçirdi.
Devlet Meteoroloji Ajansı'nın (Aemet) verilerine göre, İspanya'da bu yılın temmuzu 'ülkede şimdiye kadar tespit edilen en sıcak ay' olarak kayıtlara geçti.
Aemet, 1981-2010 dönemindeki temmuz aylarına göre kıyaslama yapıldığında, bu temmuzda ortalama sıcaklığın 2.7 santigrat derece arttığını, bunun, Temmuz 2015'te kırılan son sıcaklık rekorunun 0.2 derece üzerinde olduğunu duyurdu.
Temmuzda görülen sıcak hava dalgasının diğer dönemlere göre çok daha yoğun, ülke geneline yayılan ve uzun süreli olduğu bilgisi paylaşıldı.
Carlos III Sağlık Enstitüsü de 1-29 Temmuz döneminde beklenenden 9 bin 687 daha fazla ölüm kaydedildiğini ve bunlardan 2 bin 124'ünün aşırı sıcaklıklara bağlı olduğunu açıkladı.