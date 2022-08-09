https://tr.sputniknews.com/20220809/israil-basbakani-lapidden-gazzeye-yonelik-saldirilar-hedefine-ulasti-iddiasi-1059680897.html

İsrail Başbakanı Lapid'den 'Gazze'ye yönelik saldırılar hedefine ulaştı' iddiası

İsrail Başbakanı Lapid'den 'Gazze'ye yönelik saldırılar hedefine ulaştı' iddiası

İsrail Başbakanı Yair Lapid, ülkesinin ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırıların tüm hedeflerine ulaştığını iddia etti. 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T01:38+0300

2022-08-09T01:38+0300

2022-08-09T01:44+0300

dünya

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israil

yair lapid

gazze

filistin

benny gantz

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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Başbakan Lapid ve Savunma Bakanı Benny Gantz, başkent Tel Aviv'de İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik üç gün süren saldırısı ve Mısır'ın arabuluculuğu ile varılan ateşkes hakkında ortak açıklama yaptı.İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırıların tüm hedeflerine ulaştığını iddia eden Lapid, Gazze'deki İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen askeri kadrosunun ortadan kaldırıldığını ileri sürdü.Lapid ayrıca, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Mısır hükümet yetkililerine Gazze ile arabuluculuk çabalarından dolayı teşekkür etti.Savunma Bakanı Gantz da, Gazze'ye yönelik saldırıların ülkesinin güvenliği için gerçekleştirildiğini öne sürdü.İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk 44 kişi ölmüştüİsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle cuma günü Gazze'deki İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlatmıştı.Saldırılar üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmiş, İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.Taraflar arasında Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan ateşkes 7 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.

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gazze

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ortadoğu, israil, yair lapid, gazze, filistin, benny gantz