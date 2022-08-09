Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220809/israil-basbakani-lapidden-gazzeye-yonelik-saldirilar-hedefine-ulasti-iddiasi-1059680897.html
İsrail Başbakanı Lapid'den 'Gazze'ye yönelik saldırılar hedefine ulaştı' iddiası
İsrail Başbakanı Lapid'den 'Gazze'ye yönelik saldırılar hedefine ulaştı' iddiası
İsrail Başbakanı Yair Lapid, ülkesinin ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırıların tüm hedeflerine ulaştığını iddia etti. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T01:38+0300
2022-08-09T01:44+0300
dünya
ortadoğu
israil
yair lapid
gazze
filistin
benny gantz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1047982712_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_1b8effcfd4a3055ecee2211c6501e2b4.jpg
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Başbakan Lapid ve Savunma Bakanı Benny Gantz, başkent Tel Aviv'de İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik üç gün süren saldırısı ve Mısır'ın arabuluculuğu ile varılan ateşkes hakkında ortak açıklama yaptı.İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırıların tüm hedeflerine ulaştığını iddia eden Lapid, Gazze'deki İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen askeri kadrosunun ortadan kaldırıldığını ileri sürdü.Lapid ayrıca, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Mısır hükümet yetkililerine Gazze ile arabuluculuk çabalarından dolayı teşekkür etti.Savunma Bakanı Gantz da, Gazze'ye yönelik saldırıların ülkesinin güvenliği için gerçekleştirildiğini öne sürdü.İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk 44 kişi ölmüştüİsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle cuma günü Gazze'deki İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlatmıştı.Saldırılar üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmiş, İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.Taraflar arasında Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan ateşkes 7 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.
israil
gazze
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1047982712_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_a213566fdf656a5acb9abae0063b4283.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, israil, yair lapid, gazze, filistin, benny gantz

İsrail Başbakanı Lapid'den 'Gazze'ye yönelik saldırılar hedefine ulaştı' iddiası

01:38 09.08.2022 (güncellendi: 01:44 09.08.2022)
© REUTERS / Youssef BoudlalYair Lapid
Yair Lapid - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© REUTERS / Youssef Boudlal
Abone olTelegram
İsrail Başbakanı Yair Lapid, ülkesinin ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırıların tüm hedeflerine ulaştığını iddia etti.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Başbakan Lapid ve Savunma Bakanı Benny Gantz, başkent Tel Aviv'de İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik üç gün süren saldırısı ve Mısır'ın arabuluculuğu ile varılan ateşkes hakkında ortak açıklama yaptı.
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırıların tüm hedeflerine ulaştığını iddia eden Lapid, Gazze'deki İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen askeri kadrosunun ortadan kaldırıldığını ileri sürdü.
Lapid ayrıca, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Mısır hükümet yetkililerine Gazze ile arabuluculuk çabalarından dolayı teşekkür etti.
Savunma Bakanı Gantz da, Gazze'ye yönelik saldırıların ülkesinin güvenliği için gerçekleştirildiğini öne sürdü.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk 44 kişi ölmüştü

İsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle cuma günü Gazze'deki İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlatmıştı.
Saldırılar üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmiş, İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.
Taraflar arasında Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan ateşkes 7 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала