https://tr.sputniknews.com/20220809/istanbulda-camcilar-camisinde-cikan-yangin-sonduruldu-1059713753.html

İstanbul'da Camcılar Camisi'nde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'da Camcılar Camisi'nde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Fatih'teki Gureba Hüseyin Ağa Camcılar Camisi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T21:06+0300

2022-08-09T21:06+0300

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türkiye

istanbul

fatih

yangın

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Fatih'te İskenderpaşa Mahallesi'nde çevre düzenlemesi nedeniyle kapalı olan caminin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Polis, yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, caminin alt katında hasar oluştu.

https://tr.sputniknews.com/20220809/yanginda-kalbi-duran-kopegi-itfaiyeciler-hayata-dondurdu-1059684809.html

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istanbul, fatih, yangın, cami, aksaray