https://tr.sputniknews.com/20220809/istanbulda-camcilar-camisinde-cikan-yangin-sonduruldu-1059713753.html
İstanbul'da Camcılar Camisi'nde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da Camcılar Camisi'nde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Fatih'teki Gureba Hüseyin Ağa Camcılar Camisi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T21:06+0300
2022-08-09T21:06+0300
2022-08-09T21:06+0300
türkiye
istanbul
fatih
yangın
cami
aksaray
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059713843_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2428f4a45314c64e7084289a674a52e2.jpg
Fatih'te İskenderpaşa Mahallesi'nde çevre düzenlemesi nedeniyle kapalı olan caminin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Polis, yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, caminin alt katında hasar oluştu.
https://tr.sputniknews.com/20220809/yanginda-kalbi-duran-kopegi-itfaiyeciler-hayata-dondurdu-1059684809.html
türkiye
istanbul
aksaray
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059713843_121:0:769:486_1920x0_80_0_0_f03b4263cf235849bfc52c0df386bfdf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, fatih, yangın, cami, aksaray
İstanbul'da Camcılar Camisi'nde çıkan yangın söndürüldü
Abone ol
İstanbul Fatih'teki Gureba Hüseyin Ağa Camcılar Camisi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fatih'te İskenderpaşa Mahallesi'nde çevre düzenlemesi nedeniyle kapalı olan caminin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Polis, yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, caminin alt katında hasar oluştu.