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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, saldırıya uğrayan cemevini ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, saldırıya uğrayan cemevini ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
iyi parti
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Partiden yapılan açıklamaya göre, Akşener, Ankara'nın Mamak ilçesinde bir vatandaşın evinde muharrem iftarına katıldı.İftar sonrası Akşener, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti.
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iyi parti, meral akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, saldırıya uğrayan cemevini ziyaret etti

00:05 09.08.2022 (güncellendi: 00:22 09.08.2022)
© Twitter/İYİ PARTİ- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti.
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© Twitter/İYİ PARTİ
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Akşener, Ankara'nın Mamak ilçesinde bir vatandaşın evinde muharrem iftarına katıldı.
İftar sonrası Akşener, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti.
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