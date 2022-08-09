https://tr.sputniknews.com/20220809/iyi-parti-genel-baskani-aksener-saldiriya-ugrayan-cemevini-ziyaret-etti-1059677767.html
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, saldırıya uğrayan cemevini ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, saldırıya uğrayan cemevini ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T00:05+0300
2022-08-09T00:05+0300
2022-08-09T00:22+0300
türkiye
iyi parti
meral akşener
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Partiden yapılan açıklamaya göre, Akşener, Ankara'nın Mamak ilçesinde bir vatandaşın evinde muharrem iftarına katıldı.İftar sonrası Akşener, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti.
türkiye
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iyi parti, meral akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, saldırıya uğrayan cemevini ziyaret etti
00:05 09.08.2022 (güncellendi: 00:22 09.08.2022) Abone ol
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Akşener, Ankara'nın Mamak ilçesinde bir vatandaşın evinde muharrem iftarına katıldı.
İftar sonrası Akşener, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti.