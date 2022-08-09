https://tr.sputniknews.com/20220809/iyi-parti-genel-baskani-aksener-saldiriya-ugrayan-cemevini-ziyaret-etti-1059677767.html

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, saldırıya uğrayan cemevini ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, saldırıya uğrayan cemevini ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti. 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T00:05+0300

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türkiye

iyi parti

meral akşener

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Partiden yapılan açıklamaya göre, Akşener, Ankara'nın Mamak ilçesinde bir vatandaşın evinde muharrem iftarına katıldı.İftar sonrası Akşener, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti.

türkiye

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iyi parti, meral akşener