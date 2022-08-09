Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220809/japonyada-siddetli-yagislar-suruyor-50-bini-askin-kisiye-acil-guvenlik-uyarisi--1059696271.html
Japonya'da şiddetli yağışlar sürüyor: 50 bini aşkın kişiye acil güvenlik uyarısı
Japonya'da şiddetli yağışlar sürüyor: 50 bini aşkın kişiye acil güvenlik uyarısı
Japonya’da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda bölgede su baskınları yaşanırken, 51 bin 588 kişiye acil güvenlik uyarısı yapıldı. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T13:44+0300
2022-08-09T13:46+0300
dünya
japonya
yağış
uyarı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059696371_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_44a145e41b3837358c03158094c56fd8.jpg
Japonya'nın Hokkaido ve Aomori eyaletleri başta olmak üzere farklı kesimlerinde dün geceden bu yana etkili olan mevsim normallerinin üzerindeki yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Hokkaido eyaletindeki bazı kırsal ve kentsel bölgelerde su baskınları yaşanırken, birçok tarım arazisi sular altında kaldı. Aomori eyaletindeki Nakamura ve Iwaka nehirleri taşarken, birçok akarsuda su seviyeleri kritik düzeye ulaştı. Hirosaki şehrindeki 23 bin 594 hanede yaşayan 51 bin 588 kişiye acil güvenlik uyarısı yapılırken, yerel otoriteler riskli bölgelerde bulunan sakinleri binaların üst katlarına ya da yüksek kesimlere çıkmaları konusunda uyardı. Yağışların etki alanını genişleterek süreceği uyarısında bulunan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise, sel ve toprak kayması riskinin yanı sıra, hortum ve dolu gibi doğa olaylarına karşı hazırlıklı olma çağrısında bulundu. Yerel otoriteler de, riskli bölgelerde yaşayan sakinleri muhtemel tahliye emirlerine karşı tetikte olmaya çağırdı. Japonya'nın Fukui, Yamagata, Niigata, Fukuşima, Ishikawa ve Toyama eyaletlerinde 4 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelan felaketinde 2 kişinin kaybolduğu açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220809/80-yilin-en-siddetlisi-guney-korede-rekor-yagislarda-olu-ve-kayiplar-var-1059685783.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059696371_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_c97fe73bba47dd9bf141b23993b6f4b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
japonya, yağış, uyarı

Japonya'da şiddetli yağışlar sürüyor: 50 bini aşkın kişiye acil güvenlik uyarısı

13:44 09.08.2022 (güncellendi: 13:46 09.08.2022)
© İHA / BURAK ERSOYJaponya- Yoğun yağış
Japonya- Yoğun yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© İHA / BURAK ERSOY
Abone olTelegram
Japonya’da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda bölgede su baskınları yaşanırken, 51 bin 588 kişiye acil güvenlik uyarısı yapıldı.
Japonya'nın Hokkaido ve Aomori eyaletleri başta olmak üzere farklı kesimlerinde dün geceden bu yana etkili olan mevsim normallerinin üzerindeki yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.
Hokkaido eyaletindeki bazı kırsal ve kentsel bölgelerde su baskınları yaşanırken, birçok tarım arazisi sular altında kaldı.
Aomori eyaletindeki Nakamura ve Iwaka nehirleri taşarken, birçok akarsuda su seviyeleri kritik düzeye ulaştı.
Hirosaki şehrindeki 23 bin 594 hanede yaşayan 51 bin 588 kişiye acil güvenlik uyarısı yapılırken, yerel otoriteler riskli bölgelerde bulunan sakinleri binaların üst katlarına ya da yüksek kesimlere çıkmaları konusunda uyardı.
Yağışların etki alanını genişleterek süreceği uyarısında bulunan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise, sel ve toprak kayması riskinin yanı sıra, hortum ve dolu gibi doğa olaylarına karşı hazırlıklı olma çağrısında bulundu. Yerel otoriteler de, riskli bölgelerde yaşayan sakinleri muhtemel tahliye emirlerine karşı tetikte olmaya çağırdı.
Japonya'nın Fukui, Yamagata, Niigata, Fukuşima, Ishikawa ve Toyama eyaletlerinde 4 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelan felaketinde 2 kişinin kaybolduğu açıklanmıştı.
Seul- Sel - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
MULTİMEDYA
80 yılın en şiddetlisi: Güney Kore'de rekor yağışlarda ölü ve kayıplar var
10:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала