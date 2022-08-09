Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220809/jigolo-olmak-isterken-dolandirildi-100-bin-tl-kredi-basvurusunda-bulundu-1059690907.html
Jigolo olmak isterken dolandırıldı: 100 bin TL kredi başvurusunda bulundu
Jigolo olmak isterken dolandırıldı: 100 bin TL kredi başvurusunda bulundu
İnternette gördüğü bir sitede jigolo olmak için form dolduran Trabzonlu 46 yaşındaki kişi kayıt ücreti altında kendisini arayan kişiye bin 600 TL kaptırırken... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T11:59+0300
2022-08-09T12:02+0300
jigolo
türkiye
dolandırıcılık
trabzon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/11/1058793572_0:159:2993:1842_1920x0_80_0_0_5c1957049f13ebfac2495247b02b1bdd.jpg
Trabzon’da yaşayan 46 yaşındaki S.A., iddiaya göre yüksek kazanç vadeden bir internet sitesinde gördüğü jigolo başvuru formunu doldurdu. Akabinde internet sitesi adına telefonla kendisini arayan kişinin kayıt ücreti adı altında bin 600 lira istemesi üzerine bu parayı dolandırıcıların banka hesabına yatırdı.Dolandırıcıların kendisinden tekrar para istemesi üzerine mobil bankacılık üzerinden 100 bin TL kredi başvurusunda da bulunan S.A., banka yetkililerinin teyit amaçlı kendisini araması ve dolandırıcılık olabileceği ile ilgili uyarması sonrasında kredi başvurusunu iptal ettirdi.Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne giden S.A. adlı vatandaş jigolo sitesi yetkilileri hakkında dolandırıcılık suçundan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211013/jigolo-olmak-isteyen-68-kisi-dolandirildi-1049784129.html
türkiye
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/11/1058793572_162:0:2829:2000_1920x0_80_0_0_7283e40f3c188914ba672a985dcd5e9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
jigolo, dolandırıcılık, trabzon

Jigolo olmak isterken dolandırıldı: 100 bin TL kredi başvurusunda bulundu

11:59 09.08.2022 (güncellendi: 12:02 09.08.2022)
© İHASahte zannettiği para hatalı baskı çıktı
Sahte zannettiği para hatalı baskı çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© İHA
Abone olTelegram
İnternette gördüğü bir sitede jigolo olmak için form dolduran Trabzonlu 46 yaşındaki kişi kayıt ücreti altında kendisini arayan kişiye bin 600 TL kaptırırken, tekrardan para istenmesi üzerine yaptığı 100 bin TL'lik kredi başvurusunu banka yetkililerinin kendisini araması ve uyarması üzerine son anda iptal ettirdi.
Trabzon’da yaşayan 46 yaşındaki S.A., iddiaya göre yüksek kazanç vadeden bir internet sitesinde gördüğü jigolo başvuru formunu doldurdu. Akabinde internet sitesi adına telefonla kendisini arayan kişinin kayıt ücreti adı altında bin 600 lira istemesi üzerine bu parayı dolandırıcıların banka hesabına yatırdı.
Dolandırıcıların kendisinden tekrar para istemesi üzerine mobil bankacılık üzerinden 100 bin TL kredi başvurusunda da bulunan S.A., banka yetkililerinin teyit amaçlı kendisini araması ve dolandırıcılık olabileceği ile ilgili uyarması sonrasında kredi başvurusunu iptal ettirdi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne giden S.A. adlı vatandaş jigolo sitesi yetkilileri hakkında dolandırıcılık suçundan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Jigolo olmak isteyen 68 kişi dolandırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
Türkiye
Jigolo olmak isteyen 68 kişi dolandırıldı
13 Ekim 2021, 15:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала