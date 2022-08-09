Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220809/kadikoydeki-kufurlu-tezahurata-iliskin-sorusturma-baslatildi-1059710084.html
Kadıköy'deki 'küfürlü tezahürat'a ilişkin soruşturma başlatıldı
Kadıköy'deki 'küfürlü tezahürat'a ilişkin soruşturma başlatıldı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy'de dün akşam oynanan Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor maçı öncesinde bir grup taraftarın alkol alıp ''küfürlü... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T19:09+0300
2022-08-09T19:09+0300
spor
fenerbahçe
kadıköy
recep tayyip erdoğan
küfür etmek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059710171_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_06aed7b4259c65c179345164ec091dd4.jpg
Ülker Stadı'nda dün akşam oynanan maç öncesinde bazı taraftarlar Kadıköy'de bir araya geldi.Sosyal medyada yer alan görüntülerde, alkol alan bir grup taraftarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve küfür içeren tezahüratta bulundukları görüldü.Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Olayla ilgili resen (kendiliğinden) soruşturma başlatan Başsavcılık, görüntülerdeki şüphelilerin tespit edilmesi için emniyete talimat verdi.
kadıköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1059710171_108:0:755:485_1920x0_80_0_0_fc4927797b45c485afeca90378c2231a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, kadıköy, recep tayyip erdoğan, küfür etmek

Kadıköy'deki 'küfürlü tezahürat'a ilişkin soruşturma başlatıldı

19:09 09.08.2022
© AAKadıköy'deki 'küfürlü tezahürat''a ilişkin soruşturma başlatıldı
Kadıköy'deki 'küfürlü tezahürat''a ilişkin soruşturma başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy'de dün akşam oynanan Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor maçı öncesinde bir grup taraftarın alkol alıp ''küfürlü tezahürat''ta bulunması üzerine soruşturma başlattı.
Ülker Stadı'nda dün akşam oynanan maç öncesinde bazı taraftarlar Kadıköy'de bir araya geldi.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, alkol alan bir grup taraftarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve küfür içeren tezahüratta bulundukları görüldü.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Olayla ilgili resen (kendiliğinden) soruşturma başlatan Başsavcılık, görüntülerdeki şüphelilerin tespit edilmesi için emniyete talimat verdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала