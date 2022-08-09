https://tr.sputniknews.com/20220809/kadikoydeki-kufurlu-tezahurata-iliskin-sorusturma-baslatildi-1059710084.html
Kadıköy'deki 'küfürlü tezahürat'a ilişkin soruşturma başlatıldı
Kadıköy'deki 'küfürlü tezahürat'a ilişkin soruşturma başlatıldı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy'de dün akşam oynanan Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor maçı öncesinde bir grup taraftarın alkol alıp ''küfürlü... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T19:09+0300
2022-08-09T19:09+0300
2022-08-09T19:09+0300
spor
fenerbahçe
kadıköy
recep tayyip erdoğan
küfür etmek
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Ülker Stadı'nda dün akşam oynanan maç öncesinde bazı taraftarlar Kadıköy'de bir araya geldi.Sosyal medyada yer alan görüntülerde, alkol alan bir grup taraftarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve küfür içeren tezahüratta bulundukları görüldü.Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Olayla ilgili resen (kendiliğinden) soruşturma başlatan Başsavcılık, görüntülerdeki şüphelilerin tespit edilmesi için emniyete talimat verdi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe, kadıköy, recep tayyip erdoğan, küfür etmek
Kadıköy'deki 'küfürlü tezahürat'a ilişkin soruşturma başlatıldı
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy'de dün akşam oynanan Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor maçı öncesinde bir grup taraftarın alkol alıp ''küfürlü tezahürat''ta bulunması üzerine soruşturma başlattı.
Ülker Stadı'nda dün akşam oynanan maç öncesinde bazı taraftarlar Kadıköy'de bir araya geldi.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, alkol alan bir grup taraftarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve küfür içeren tezahüratta bulundukları görüldü.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Olayla ilgili resen (kendiliğinden) soruşturma başlatan Başsavcılık, görüntülerdeki şüphelilerin tespit edilmesi için emniyete talimat verdi.