Karaismailoğlu'ndan 6'lı masaya: O masalarda milletin derdi yok, kendi geleceklerini planlıyorlar

"Bir taraftan Rusya-Ukrayna savaşı, bir taraftan Tahıl Krizi, yine NATO'da İsveç-Finlandiya sorunları. Ama bir tarafta da muhalefet var bakıyorsunuz, 'bugün hangi masayı nerede kuracağız, hangi masayı nerede kaldıracağız' bunun hesabı içindeler. Dünyadaki küresel gelişmeler, olaylar, krizlerle ilgili bunların fikir, görüş, vizyon olarak bir şey açıkladıklarını gördünüz mü? Bunlar, Türkiye'nin yönetimine talip olan insanlar, Allah göstermesin. Vatandaşımızın bu özgüveni, Cumhurbaşkanına güveni ve AK kadroların bugüne kadar yapmış olduğu işlerin teminatı olarak ve bundan sonra yapacak işleri, vatandaşımız gördüğü için onlara fırsat vermeyecektir. Zaten o toplanan masalardan bir şey çıkmaz. Üzerinde 6 kişi gözüküyor, altında da Türkiye'de yıllardır başımıza ne musibetler açtığı belli olan kesimler, masaların altında dolaşıyorlar. O yüzden o masadan da bir şey çıkmaz. Kale de almaya gerek yok. Çünkü o masalarda milletin derdi yok. O masalarda sadece kendi geleceklerini planlıyorlar. O masalardan bir şey çıkmaz, biz önümüze basıp gideceğiz."