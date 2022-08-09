https://tr.sputniknews.com/20220809/kartal-cemevi-baskani-selami-saritasa-saldiriyla-ilgili-9-kisi-gozaltina-alindi-1059685927.html

Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı

Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T09:50+0300

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türkiye

cemevi

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Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, Kartal Orhantepe Mahallesi'ndeki evinin önünde motosikletli iki kişi tarafından saldırıya uğramıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220806/kartal-cemevi-baskani-selami-saritasa-evinin-onunde-saldiri-1059578164.html

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cemevi