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https://tr.sputniknews.com/20220809/kartal-cemevi-baskani-selami-saritasa-saldiriyla-ilgili-9-kisi-gozaltina-alindi-1059685927.html
Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı
Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı
Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
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Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, Kartal Orhantepe Mahallesi'ndeki evinin önünde motosikletli iki kişi tarafından saldırıya uğramıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220806/kartal-cemevi-baskani-selami-saritasa-evinin-onunde-saldiri-1059578164.html
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cemevi

Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı

09:50 09.08.2022 (güncellendi: 10:11 09.08.2022)
© DHAKartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş
Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© DHA
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Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.
Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.
Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, Kartal Orhantepe Mahallesi'ndeki evinin önünde motosikletli iki kişi tarafından saldırıya uğramıştı.
Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
Türkiye
Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a evinin önünde saldırı
6 Ağustos, 06:45
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