https://tr.sputniknews.com/20220809/kartal-cemevi-baskanina-saldiri-4-kisi-tutuklandi-5-kisi-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi-1059709788.html

Kartal Cemevi Başkanı'na saldırı: 4 kişi tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kartal Cemevi Başkanı'na saldırı: 4 kişi tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a düzenlenen saldırıya ilişkin şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T18:56+0300

2022-08-09T18:56+0300

2022-08-09T19:02+0300

cemevi

saldırı

türkiye

son dakika

selami sarıtaş

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Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a yönelik saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.TRT Haber'e göre Selami Sarıtaş, Cuma günü İstanbul Kartal'daki evinin önünde motosikletli 2 kişinin saldırısına uğradı.Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Saldırganların yakalanması için özel ekip kuruldu.Kimliği belirlenen şüphelilerden birinin de aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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cemevi, saldırı, son dakika, selami sarıtaş