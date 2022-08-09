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https://tr.sputniknews.com/20220809/kartal-cemevi-baskanina-saldiri-4-kisi-tutuklandi-5-kisi-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi-1059709788.html
Kartal Cemevi Başkanı'na saldırı: 4 kişi tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kartal Cemevi Başkanı'na saldırı: 4 kişi tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a düzenlenen saldırıya ilişkin şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T18:56+0300
2022-08-09T19:02+0300
cemevi
saldırı
türkiye
son dakika
selami sarıtaş
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Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a yönelik saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.TRT Haber'e göre Selami Sarıtaş, Cuma günü İstanbul Kartal'daki evinin önünde motosikletli 2 kişinin saldırısına uğradı.Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Saldırganların yakalanması için özel ekip kuruldu.Kimliği belirlenen şüphelilerden birinin de aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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cemevi, saldırı, son dakika, selami sarıtaş

Kartal Cemevi Başkanı'na saldırı: 4 kişi tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

18:56 09.08.2022 (güncellendi: 19:02 09.08.2022)
© DHAKartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş
Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© DHA
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Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a düzenlenen saldırıya ilişkin şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a yönelik saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TRT Haber'e göre Selami Sarıtaş, Cuma günü İstanbul Kartal'daki evinin önünde motosikletli 2 kişinin saldırısına uğradı.
Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Saldırganların yakalanması için özel ekip kuruldu.
Kimliği belirlenen şüphelilerden birinin de aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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