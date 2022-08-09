https://tr.sputniknews.com/20220809/kemal-kilicdaroglu-edirneden-ardahana-barisma-helallesme-duzelme-canlanma-istiyor-milletimiz-1059714345.html

Kılıçdaroğlu: Edirne’den Ardahan’a barışma, helalleşme, düzelme, canlanma istiyor milletimiz

Kılıçdaroğlu: Edirne’den Ardahan’a barışma, helalleşme, düzelme, canlanma istiyor milletimiz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Edirne’de vatandaşlara seslenirken çekilmiş fotoğrafını, “Edirne’den Ardahan’a barışma, helalleşme, düzelme, canlanma istiyor... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T21:13+0300

2022-08-09T21:13+0300

2022-08-09T21:24+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; partisinin grup toplantısı ve MYK toplantısı için bulunduğu Edirne’de, kanat önderleri ile toplantısının ardından Saraçlar Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti.Kılıçdaroğlu, kent sakinlerinin yoğun ilgisi sonrasında, esnaf ziyaretini yarıda bırakarak, cadde üzerinde kendisini bekleyenlere seslendi.CHP lideri, sosyal medya hesabından vatandaşların arasında, onlara hitap ederken çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve "Edirne’den Ardahan’a barışma, helalleşme, düzelme, canlanma istiyor milletimiz. Hep beraber, hep beraber" notunu düştü.

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), edirne, twitter , paylaşım