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Kılıçdaroğlu: Edirne’den Ardahan’a barışma, helalleşme, düzelme, canlanma istiyor milletimiz
Kılıçdaroğlu: Edirne’den Ardahan’a barışma, helalleşme, düzelme, canlanma istiyor milletimiz
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Edirne’de vatandaşlara seslenirken çekilmiş fotoğrafını, “Edirne’den Ardahan’a barışma, helalleşme, düzelme, canlanma istiyor... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T21:13+0300
2022-08-09T21:24+0300
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; partisinin grup toplantısı ve MYK toplantısı için bulunduğu Edirne’de, kanat önderleri ile toplantısının ardından Saraçlar Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti.Kılıçdaroğlu, kent sakinlerinin yoğun ilgisi sonrasında, esnaf ziyaretini yarıda bırakarak, cadde üzerinde kendisini bekleyenlere seslendi.CHP lideri, sosyal medya hesabından vatandaşların arasında, onlara hitap ederken çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve "Edirne’den Ardahan’a barışma, helalleşme, düzelme, canlanma istiyor milletimiz. Hep beraber, hep beraber" notunu düştü.
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), edirne, twitter , paylaşım

Kılıçdaroğlu: Edirne’den Ardahan’a barışma, helalleşme, düzelme, canlanma istiyor milletimiz

21:13 09.08.2022 (güncellendi: 21:24 09.08.2022)
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - HAKAN GÖNÜLCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - HAKAN GÖNÜL
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Edirne’de vatandaşlara seslenirken çekilmiş fotoğrafını, “Edirne’den Ardahan’a barışma, helalleşme, düzelme, canlanma istiyor milletimiz. Hep beraber, hep beraber” açıklaması ile birlikte paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; partisinin grup toplantısı ve MYK toplantısı için bulunduğu Edirne’de, kanat önderleri ile toplantısının ardından Saraçlar Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, kent sakinlerinin yoğun ilgisi sonrasında, esnaf ziyaretini yarıda bırakarak, cadde üzerinde kendisini bekleyenlere seslendi.
CHP lideri, sosyal medya hesabından vatandaşların arasında, onlara hitap ederken çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve "Edirne’den Ardahan’a barışma, helalleşme, düzelme, canlanma istiyor milletimiz. Hep beraber, hep beraber" notunu düştü.
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