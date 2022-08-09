Kılıçdaroğlu: Çiftçiye kırmızı mazotu KDV'siz, ÖTV'siz vereceğiz

Türkiye'ye gelen her üç turistten birisi Edirne'ye geliyor. Edirne'nin Türkiye ve dünya tarihinde önemli bir yeri var. Edirne aynı zamanda bir tarım kenti. Bütün Trakya olağanüstü zenginliğe sahip. Trakya'da çiftçi, besici, üretici sıkıntılı. Bugün ayçiçeği tarlasında çiftçilerimizin sorununu dinledik. Türkiye'ye gelen her üç turistten birisi Edirne'ye geliyor. Edirne'nin Türkiye ve dünya tarihinde önemli bir yeri var. Edirne aynı zamanda bir tarım kenti. Bütün Trakya olağanüstü zenginliğe sahip. Trakya'da çiftçi, besici, üretici sıkıntılı. Bugün ayçiçeği tarlasında çiftçilerimizin sorununu dinledik.

Çiftçiye kırmızı mazotu KDV'siz ÖTV'siz vereceğiz. Çiftçiye kırmızı mazotu KDV'siz ÖTV'siz vereceğiz.

Bizim saray merakımız yok. Biz ülkemizi mütevazi Çankaya'dan yönetmek isteriz. Bizim saray merakımız yok. Biz ülkemizi mütevazi Çankaya'dan yönetmek isteriz.

Yargıtay'da o kadar yargıç yıllardır orada çalışırken, Korkmaz'ı talimatla bırakacaklar ya. Yargıç vicdanı ile karar verir. Yargıtay'da o kadar yargıç yıllardır orada çalışırken, Korkmaz'ı talimatla bırakacaklar ya. Yargıç vicdanı ile karar verir.

Devlet Denetleme Kurumu'nu harekete geçirdik. 5'li çeteye görevlendirsene. Devlet Denetleme Kurumu'nu harekete geçirdik. 5'li çeteye görevlendirsene.

Tek kişinin iradesine bırakmayacağız Türkiye'yi. Cumhurbaşkanı halkın cumhurbaşkanı olacak. Bizim yapacak çok işimiz var. Neyi nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz. 6 parti belli olgunluğa ulaşınca bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Tek kişinin iradesine bırakmayacağız Türkiye'yi. Cumhurbaşkanı halkın cumhurbaşkanı olacak. Bizim yapacak çok işimiz var. Neyi nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz. 6 parti belli olgunluğa ulaşınca bunu kamuoyuyla paylaşacağız.

Askeri hastaneleri yeniden açacağız, GATA'yı yeniden şanlı ordumuza teslim edeceğiz. Askeri hastaneleri yeniden açacağız, GATA'yı yeniden şanlı ordumuza teslim edeceğiz.