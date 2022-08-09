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Kılıçdaroğlu: Çiftçiye kırmızı mazotu KDV'siz, ÖTV'siz vereceğiz
Kılıçdaroğlu: Çiftçiye kırmızı mazotu KDV'siz, ÖTV'siz vereceğiz
CHP grup toplantısı bu hafta Edirne'de düzenleniyor. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Çiftçiye kırmızı mazotu KDV'siz... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T13:47+0300
2022-08-09T14:20+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
edirne
grup toplantısı
politika
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CHP grup toplantılarını farklı illerde düzenlemeye devam ediyor. Bu hafta Edirne'de ziyaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çiftçiye kırmızı mazot müjdesi verdi.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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kemal kılıçdaroğlu, chp, edirne, grup toplantısı, politika

Kılıçdaroğlu: Çiftçiye kırmızı mazotu KDV'siz, ÖTV'siz vereceğiz

13:47 09.08.2022 (güncellendi: 14:20 09.08.2022)
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - HAKAN GÖNÜLCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - HAKAN GÖNÜL
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CHP grup toplantısı bu hafta Edirne'de düzenleniyor. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Çiftçiye kırmızı mazotu KDV'siz, ÖTV'siz vereceğiz" dedi.
CHP grup toplantılarını farklı illerde düzenlemeye devam ediyor. Bu hafta Edirne'de ziyaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çiftçiye kırmızı mazot müjdesi verdi.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Türkiye'ye gelen her üç turistten birisi Edirne'ye geliyor. Edirne'nin Türkiye ve dünya tarihinde önemli bir yeri var. Edirne aynı zamanda bir tarım kenti. Bütün Trakya olağanüstü zenginliğe sahip. Trakya'da çiftçi, besici, üretici sıkıntılı. Bugün ayçiçeği tarlasında çiftçilerimizin sorununu dinledik.
Çiftçiye kırmızı mazotu KDV'siz ÖTV'siz vereceğiz.
Bizim saray merakımız yok. Biz ülkemizi mütevazi Çankaya'dan yönetmek isteriz.
Yargıtay'da o kadar yargıç yıllardır orada çalışırken, Korkmaz'ı talimatla bırakacaklar ya. Yargıç vicdanı ile karar verir.
Devlet Denetleme Kurumu'nu harekete geçirdik. 5'li çeteye görevlendirsene.
Tek kişinin iradesine bırakmayacağız Türkiye'yi. Cumhurbaşkanı halkın cumhurbaşkanı olacak. Bizim yapacak çok işimiz var. Neyi nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz. 6 parti belli olgunluğa ulaşınca bunu kamuoyuyla paylaşacağız.
Askeri hastaneleri yeniden açacağız, GATA'yı yeniden şanlı ordumuza teslim edeceğiz.
En geç 1 yıl içinde yurt sorununu çözeceğiz.
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