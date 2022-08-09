https://tr.sputniknews.com/20220809/kiracisinin-celik-kapisini-calan-ev-sahibi-evimi-yakar-diye-korktum-1059708801.html

Kiracısının çelik kapısını çalan ev sahibi: 'Evimi yakar diye korktum'

Kiracısının çelik kapısını çalan ev sahibi: 'Evimi yakar diye korktum'

Adana'da kiracısının çelik kapısını çalan ev sahibi konuştu. Ev sahibi Mikail Dede, "Evimi yakar korkusuyla kapıyı söktüm. Tüm buradaki insanlar ondan... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T18:30+0300

2022-08-09T18:30+0300

2022-08-09T18:30+0300

yaşam

ev sahibi

diyarbakır

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Adana’da kiracısının çelik kapısını çalan ev sahibi, 5 aydır kirasını alamadığını, kiracısının apartmanda hırsızlık yaptığını ve kiracısının evden çıkarken evi yakması ihtimaline karşı çelik kapıyı söktüğünü iddia etti.İHA'nın haberine göre, eşinden yıllar önce boşanan Hacer Kondu (31), yaklaşık 8 ay önce 2 çocuğuyla birlikte merkez Sarıçam ilçesinde Mikail Dede (46) isimli kişinin evini aylık 1200 liraya kiraladı.Ancak Dede, iddiaya göre 5 aydır kirasını ödemeyen Hacer Kondu’nun evden çıkmasını istedi. Kondu ise evden çıkmadı.Hacer Kondu’nun yanına gelen kişilerin apartmanda hırsızlık yaptığının tespit edilmesi, Kondu’nun uyuşturucu madde kullanıp sattığı iddiası üzerine apartman sakinleri sürekli Mikail Dede’yi arayıp kiracısını çıkartmasını istedi.Binadakiler eşyaları sokağa attıMikail Dede, 5 aydır kira alamayan, 4 aydır da elektrik faturasını ödemeyen kiracısını aradı ve yine evden çıkmasını söyledi. Genç kadın bu talebi yine dikkate almayınca geçen Perşembe günü öğle saatlerinde eve gelen Dede, evin çelik kapısını söktürdü.Cumartesi günü ise apartman sakinleri genç kadından rahatsız oldukları gerekçesiyle evine girip birçok eşyayı sokağa attı. Bu sırada apartman sakinleri kendilerine ait birçok eşyayı da evde bulduklarını öne sürdü.Çelik kapının sökülmesinin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, çelik kapının kilitlerinin sökülerek geri takılmasına karar verdi ve çelik kapı geri eve takıldı.Apartman sakinleri ve ev sahibi Mikail Dede, apartmanın önünde toplanıp açıklama yaptı.Kendisinin mağdur olduğunu öne süren Mikail Dede, "8 ay önce bu kiracı benim evime taşındı. Taşınırken de maddi durumunun yerinde olmadığını söyleyip elektrik aboneliğini de üzerine almadı. 2-3 ay faturayı ödedi ancak 4 aydır elektrik faturasını da ödemedi. Şuanda ben bu kadın nedeniyle icralık oldum. 5 aydır benim kiramı da ödemiyor. Burada da hep komşuları rahatsız ediyormuş. " diye konuştu.Hacer Kondu’nun geçmişte ayrıldığı evleri yaktığını, çelik kapıyı da bu sebeple söktürdüğünü söyleyen Mikail Dede, “Ben bu kadının geçmişte taşındığı evleri yaktığını duydum. Bu sebeple korkudan, evimi yakarsa hemen müdahale edilsin diye kapıyı söktüm. Tüm buradaki insanlar ondan şikayetçi. Ben de bu evimi kiraya verip başka yerde kirada oturuyorum. Oradaki ev sahibimi mağdur etmeyim diye kızımın dershane parasını yatıramadım. Ben mağdur oldum” dedi.Apartman sakinlerinden Elif Avuçcu ise Kondu’nun üst katında oturan kızı Özgenur Özdemir’in yeni doğum yaptığını ve korkudan sütünün kesildiğini söyledi. Avuçcu, “Her gün bu kiracıya birileri geliyor. İçiyorlar ve küfür edip bizim evlerimize tırmanıyorlar. Benim kızımın sütü kesildi. Bizim evimizin elektriğini kaçak kullanıyor. Biz şikayetçiyiz” ifadelerini kullandı.Öte yandan apartman yönetim kurulu da karar alarak Hacer Kondu’yu evden çıkartmak için girişimlere başladıklarını söyledi.

diyarbakır

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ev sahibi , diyarbakır