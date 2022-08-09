https://tr.sputniknews.com/20220809/kirimin-bati-kiyisinda-patlamalar-meydana-geldi-1059704917.html

Rusya'dan Kırım'daki patlamalarla ilgili açıklama: Hava üssündeki birkaç cephane infilak etti

Rusya'dan Kırım'daki patlamalarla ilgili açıklama: Hava üssündeki birkaç cephane infilak etti

Kırım’ın Novofyodorovka kasabasında birkaç patlamanın yaşandığı belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı, "Novofyodorovka yerleşim yerinde bulunan Saki hava üssünün... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T16:32+0300

2022-08-09T16:32+0300

2022-08-09T17:32+0300

ukrayna krizi

kırım

rusya

patlama

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Reuters haber ajansının yarımadanın batı kıyısında yer alan Novofyodorovka kasabasında üç patlama meydana geldiğini aktarmasının ardından Kırım lideri Sergey Aksenov’un danışmanı Oleg Kryuçkov haberleri doğruladı. Novofyodorovka yakınlarında bulunan bir görgü tanığı da RİA Novosti haber ajansına demecinde, patlamalara ilişkin, “Patlamalardan birincisi çok şiddetliydi. Yemek odamızdaki çerçeveler yerinden oynadı. Daha sonra bizi sığınağa indirdiler, oradayken de boğuk patlama sesleri duyduk” dedi.Kısa süre sonra Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da “Novofyodorovka yerleşim yerinde bulunan Saki hava üssünün toprakları içerisinde, 15.20 civarında, birkaç havacılık cephanesi infilak etti ve bunun sonucunda bir depo alanı çöktü” ifadeleri kullanıldı.Cephanelerin infilak etmesi nedeniyle kimsenin yaralanmadığını ve üsteki uçakların da hasar görmediği kaydedilen açıklamada, ayrıca patlama sebebiyle çıkan yangının söndürülmesi için tedbirlerin alındığı vurgulandı.Açıklamada, cephanelerin infilak etmesine neyin neden olduğunun da araştırılmakta olduğu ve patlamanın yaşandığı alandan elde edilen verilere göre hava üssündeki cephane deposunun çökmesine bir saldırının neden olmadığı ifade edildi.Öte yandan Rus savaş muhabiri Yuriy Kotenok, Novofyodorovka yakınlarından yaklaşık 10 patlama sesi duyduğunu kaydetti. Kotenok, patlamaların hissedilen etkilerine dair, “Novofyodorovka’ya 20 kilometre uzaklıkta camlar titredi ve otomobillerin alarmları çalıştı” ifadelerini kullandı.

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kırım, rusya, patlama