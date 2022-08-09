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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı. Erdoğan, "5. İslami Dayanışma Oyunları spor faaliyetlerini başlatıyorum. Tüm... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T23:09+0300
2022-08-09T23:28+0300
politika
recep tayyip erdoğan
konya
islami dayanışma oyunları
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda, İslami Dayanışma Spor Federasyonu ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, töreni, protokol tribününde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz Bin Türki Al Faysal Al Suud ile izledi.Saha zemininde sergilenen Türkiye'nin güzellikleri ile Türk bayrağı koreografilerini izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 56 ülke takımlarının geçit törenini de takip etti.Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcuların geçit törenini ayakta izledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz Bin Türki Al Faysal Al Suud'un hitabının ardından oyunları başlattı.Besmele ile konuşmasına başlayan Erdoğan, "5. İslami Dayanışma Oyunları spor faaliyetlerini başlatıyorum. Tüm emeği geçenleri şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı tüm İslam alemine yakışır bir şekilde gerçekleştireceklerini söyledi.Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, Konya'da önemli bir organizasyona imza attıklarını belirtti.Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni öncesi Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.
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recep tayyip erdoğan, konya, islami dayanışma oyunları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı

23:09 09.08.2022 (güncellendi: 23:28 09.08.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı. Erdoğan, "5. İslami Dayanışma Oyunları spor faaliyetlerini başlatıyorum. Tüm emeği geçenleri şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda, İslami Dayanışma Spor Federasyonu ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, töreni, protokol tribününde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz Bin Türki Al Faysal Al Suud ile izledi.
Saha zemininde sergilenen Türkiye'nin güzellikleri ile Türk bayrağı koreografilerini izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 56 ülke takımlarının geçit törenini de takip etti.
Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcuların geçit törenini ayakta izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz Bin Türki Al Faysal Al Suud'un hitabının ardından oyunları başlattı.
Besmele ile konuşmasına başlayan Erdoğan, "5. İslami Dayanışma Oyunları spor faaliyetlerini başlatıyorum. Tüm emeği geçenleri şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.
© AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı - Sputnik Türkiye
1/3
© AA
© AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı - Sputnik Türkiye
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© AA
© AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı - Sputnik Türkiye
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© AA
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© AA
3/3
© AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı tüm İslam alemine yakışır bir şekilde gerçekleştireceklerini söyledi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, Konya'da önemli bir organizasyona imza attıklarını belirtti.
© AA

Konya'da düzenlenen "5. İslami Dayanışma Oyunları"nın açılış töreninde ışık ve dans gösterileri yapıldı.

Konya&#x27;da düzenlenen &quot;5. İslami Dayanışma Oyunları&quot;nın açılış töreninde ışık ve dans gösterileri yapıldı. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA

Konya'da düzenlenen "5. İslami Dayanışma Oyunları"nın açılış töreninde ışık ve dans gösterileri yapıldı.

© AA
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunlarının açılış töreninde ışık ve dans gösterileri yapıldı - Sputnik Türkiye
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© AA
© AA
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni gerçekleştirildi - Sputnik Türkiye
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© AA
© AA
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni gerçekleştirildi - Sputnik Türkiye
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© AA
© AA
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni gerçekleştirildi - Sputnik Türkiye
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© AA
© AA
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni gerçekleştirildi - Sputnik Türkiye
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© AA
© AA
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni gerçekleştirildi - Sputnik Türkiye
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© AA

Konya'da düzenlenen "5. İslami Dayanışma Oyunları"nın açılış töreninde ışık ve dans gösterileri yapıldı.

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© AA
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© AA
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni öncesi Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.
© AA
Türk Yıldızları - Sputnik Türkiye
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Türk Yıldızları - Sputnik Türkiye
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Türk Yıldızları - Sputnik Türkiye
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