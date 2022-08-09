https://tr.sputniknews.com/20220809/konyada-duzenlenen-5-islami-dayanisma-oyunlari-acilis-toreni-gerceklestirildi-1059713190.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı. Erdoğan, "5. İslami Dayanışma Oyunları spor faaliyetlerini başlatıyorum. Tüm... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T23:09+0300

2022-08-09T23:09+0300

2022-08-09T23:28+0300

politika

recep tayyip erdoğan

konya

islami dayanışma oyunları

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda, İslami Dayanışma Spor Federasyonu ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, töreni, protokol tribününde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz Bin Türki Al Faysal Al Suud ile izledi.Saha zemininde sergilenen Türkiye'nin güzellikleri ile Türk bayrağı koreografilerini izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 56 ülke takımlarının geçit törenini de takip etti.Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcuların geçit törenini ayakta izledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz Bin Türki Al Faysal Al Suud'un hitabının ardından oyunları başlattı.Besmele ile konuşmasına başlayan Erdoğan, "5. İslami Dayanışma Oyunları spor faaliyetlerini başlatıyorum. Tüm emeği geçenleri şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı tüm İslam alemine yakışır bir şekilde gerçekleştireceklerini söyledi.Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, Konya'da önemli bir organizasyona imza attıklarını belirtti.Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni öncesi Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.

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recep tayyip erdoğan, konya, islami dayanışma oyunları