https://tr.sputniknews.com/20220809/kremlinden-aciklama-geldi-erdogan-esadla-konusacak-mi-1059694029.html

Kremlin'den açıklama geldi: Erdoğan Esad'la konuşacak mı?

Kremlin'den açıklama geldi: Erdoğan Esad'la konuşacak mı?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la telefonda görüşeceğine dair haberlerin Ankara veya... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T12:52+0300

2022-08-09T12:52+0300

2022-08-09T13:03+0300

dünya

beşar esad

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

rusya

türkiye

suriye

görüşme

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Türkiye gazetesinin öne sürdüğü, Erdoğan'ın Esad'la telefon görüşmesi yapacağına dair iddia, günlük basın toplantısında Rus gazeteciler tarafından gündeme getirildi.Erdoğan'ın böyle bir planı olup olmadığı ve bu konunun geçen hafta Erdoğan ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasındaki görüşmede ele alınıp alınmadığı soruları karşısında Peskov, "Kısa bir süre önce Soçi'de yapılan görüşmede Suriye meseleleri istişare edildi. Ancak telefonla iki temasların olasılığı Türk veya Suriye tarafına sorulmalı" dedi.'Ukrayna'da Bayraktar üretilmesi, Ukraynalıların acılarını uzatır'Türk Bayraktar İHA'larının imalatı için Ukrayna'da fabrika inşa edilmesi planları da basın toplantısının gündemindeydi.Gazetecilerin Ukrayna topraklarında Bayraktar fabrikası kurulmasını yorumlamasını talep etmeleri üzerine Peskov, böyle bir tesisin kurulmasının Ukrayna'daki özel askeri harekatın amaçlarından biri olan silahsızlandırma konusunun kapsamına doğrudan gireceğinin ve bunun anlaşılması gerektiğinin altını çizdi.Sözcü, "Elbette bu sadece Ukraynalıların acılarını uzatır ancak özel askeri harekatın amacı olan husustan kaçınmaya yardım etmez" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220808/kremlin-putin-ile-zelenskiyin-turkiyede-bir-araya-gelmeleri-icin-gereken-kosullar-saglanmis-degil-1059652383.html

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beşar esad, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, rusya, türkiye, suriye, görüşme