https://tr.sputniknews.com/20220809/lars-von-triere-parkinson-teshisi-kondu-1059686906.html

Lars von Trier’e Parkinson teşhisi kondu

Lars von Trier’e Parkinson teşhisi kondu

The Kingdom dizisinin üçüncü ve son sezonu üzerinde çalışmalarına devam eden Danimarkalı yönetmen Lars von Trier’e Parkinson teşhisi kondu. 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T10:25+0300

2022-08-09T10:25+0300

2022-08-09T10:25+0300

yaşam

lars von trier

parkinson

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66 yaşındaki Danimarkalı yönetmen Lars von Trier’e Parkinson teşhisi kondu.GazeteDuvar'ın Guardian'dan aktardığı habere göre, von Trier'in 1992'de yapımcı Peter Aalbæk Jensen ile birlikte kurduğu yapım şirketi Zentropa’dan yapılan açıklamada, yönetmenin iyi olduğu, tedavi gördüğü ve aynı zamanda The Kingdom dizisinin son sezonu üzerinde çalışmaya devam ettiği belirtildi.Açıklamada, The Kingdom Exodus ismiyle yayınlanacak son sezonun, ağustos ayında Venedik Film Festivali’nde prömiyerinin yapılacağı ve Trier'in de katılacağı doğrulandı.2018'de yaptığı bir röportajda Trier, titreyen ellerini antidepresanlara ve alkol yoksunluğuna bağlamıştı ve “İçmediğim sekiz aylık bir dönem geçirdim ve buna yakında tekrar döneceğim. Ama eğer gerçekten büyük bir anksiyete krizim nöbetim varsa, bana yardımcı olan tek şey alkol" demişti.Trier, 2011 yılında Melankoli filmiyle katıldığı Cannes Film Festivali'nde "Hitler'i anlıyorum. Bazı yanlış şeyler yaptı elbette ama en nihayetinde onu tuvaletinde otururken hayal edebiliyorum" demişti ve 7 yıl boyunca Festival'e çağrılmamıştı.

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lars von trier, parkinson