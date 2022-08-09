https://tr.sputniknews.com/20220809/lubnandaki-alici-ukraynadan-cikan-ilk-gemi-razonideki-tahili-almayi-reddetti-1059705881.html

Lübnan'daki alıcı, Ukrayna'dan çıkan ilk gemi Razoni'deki tahılı almayı reddetti

Lübnan'daki alıcı, Ukrayna'dan çıkan ilk gemi Razoni'deki tahılı almayı reddetti

Ukrayna'dan yola çıkan ilk tahıl yüklü gemi Razoni'deki ürünlerin Lübnan'daki son alıcı tarafından reddedildiği ve geminin yeni alıcı arayışı içinde olduğu... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T17:03+0300

2022-08-09T17:03+0300

2022-08-09T17:09+0300

lübnan

ukrayna krizi

ukrayna

tahıl

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Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'daki son alıcının teslimatta yaşanan 5 aylık gecikme nedeniyle ürünleri reddettiğini duyurdu.Bloomberg, alıcı bulma yolculuğunda yaşanan bu kargaşanın, savaş devam ederken Ukrayna tahıl sevkiyatlarının normale dönmesi önündeki zorlukları gözler önüne serdiğini yazdı.Büyükelçiliğe göre Razoni'nin nakliyecisi Lübnan'da veya başka bir yerde yeni bir alıcı ararken geminin Trablus olan varış noktasının pazar günü değişti ve hala belirsizliğini koruyor.9 günde 12 gemi yola çıktıBu arada Ukrayna Deniz Limanları İdaresi, 9 gün içinde dünyanın 7 ülkesine 370 bin tondan fazla tarım ürünü taşıyan 12 geminin yola çıktığını belirtti.İdare, bir geminin de yükleme için Çernomorsk limanına demirlediğini aktardı.Razoni, 7 Ağustos'ta Lübnan'a varacaktıUkrayna’daki tahılın dünya pazarlarına ulaştırılması için İstanbul’da yapılan anlaşma çerçevesinde geçen hafta 26 bin ton mısırla Odessa'dan demir alan Razoni'nin 7 Ağustos'ta Lübnan'a varması bekleniyordu.Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiya, Twitter üstünden yaptığı açıklamasında, “Odessa limanından yola çıkan mısır yüklü, Razoni adlı geminin, söylenenlere göre Lübnan’ın Trablusşam limanına varması gerekiyordu, ancak gemi, en başında açıklanan varış noktasına varmadan rota değiştirdi” demişti.

https://tr.sputniknews.com/20220807/lubnan-ukraynadan-ayrilan-ilk-tahil-gemisi-rota-degistirdi-1059629452.html

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lübnan, ukrayna, tahıl