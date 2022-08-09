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Meteoroloji: Kuvvetli sağanak 5 gün boyunca devam edecek
Meteoroloji: Kuvvetli sağanak 5 gün boyunca devam edecek
Meteoroloji 9 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük rapora göre bazı bölgelerde etkili olan sağanak yağışın devam edeceği belirtildi. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
meteoroloji
hava durumu
yağmur
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Bolu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege ve Göller yöresinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
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meteoroloji, hava durumu, yağmur

Meteoroloji: Kuvvetli sağanak 5 gün boyunca devam edecek

08:52 09.08.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Fotoğraf bankasına girRusya - yağmur
Rusya - yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Meteoroloji 9 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük rapora göre bazı bölgelerde etkili olan sağanak yağışın devam edeceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Bolu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; İç Ege ve Göller yöresinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
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