https://tr.sputniknews.com/20220809/mit-pkknin-sozde-gara-lojistik-sorumlusu-azad-yandinin-oldugu-7-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1059691132.html

MİT: PKK'nın Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi

MİT: PKK'nın Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesine düzenlenen operasyonla ilgili, "MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla, terör... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T12:09+0300

2022-08-09T12:09+0300

2022-08-09T12:17+0300

türkiye

mit

operasyon

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Anadolu Ajansı'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Milli İstihbarat Teşkilatı unsurları Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde operasyon gerçekleşirdi.Yapılan açıklamada, "MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

türkiye

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mit, operasyon