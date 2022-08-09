https://tr.sputniknews.com/20220809/mit-pkknin-sozde-gara-lojistik-sorumlusu-azad-yandinin-oldugu-7-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1059691132.html
MİT: PKK'nın Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi
MİT: PKK'nın Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesine düzenlenen operasyonla ilgili, "MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla, terör... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
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operasyon
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Anadolu Ajansı'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Milli İstihbarat Teşkilatı unsurları Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde operasyon gerçekleşirdi.Yapılan açıklamada, "MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
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mit, operasyon
MİT: PKK'nın Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi
12:09 09.08.2022 (güncellendi: 12:17 09.08.2022) Abone ol
Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesine düzenlenen operasyonla ilgili, "MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.
Anadolu Ajansı'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Milli İstihbarat Teşkilatı unsurları Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde operasyon gerçekleşirdi.
Yapılan açıklamada, "MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.