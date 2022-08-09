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https://tr.sputniknews.com/20220809/motorine-indirim-geliyor-1059684938.html
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
10 Ağustos çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 liralık indirim bekleniyor. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T09:44+0300
2022-08-09T09:44+0300
ekonomi
benzin
motorin
indirim
zam
akaryakıt
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Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 liralık indirim bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.34 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 20.03 TL'den satılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220805/edirne-ve-kayseride-toplu-tasimaya-zam-1059567406.html
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benzin, motorin, indirim, zam, akaryakıt

Motorine indirim geliyor

09:44 09.08.2022
© REUTERSAkaryakıt - Pompa - Benzin
Akaryakıt - Pompa - Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© REUTERS
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10 Ağustos çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 liralık indirim bekleniyor.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 liralık indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.34 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.03 TL'den satılıyor.
Toplu Taşıma - Toplu Ulaşım - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
Türkiye
Edirne ve Kayseri’de toplu taşımaya zam
5 Ağustos, 22:47
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