https://tr.sputniknews.com/20220809/motorine-indirim-geliyor-1059684938.html

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

10 Ağustos çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 liralık indirim bekleniyor. 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T09:44+0300

2022-08-09T09:44+0300

2022-08-09T09:44+0300

ekonomi

benzin

motorin

indirim

zam

akaryakıt

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Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 liralık indirim bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.34 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 20.03 TL'den satılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220805/edirne-ve-kayseride-toplu-tasimaya-zam-1059567406.html

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benzin, motorin, indirim, zam, akaryakıt