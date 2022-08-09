https://tr.sputniknews.com/20220809/motorine-indirim-geliyor-1059684938.html
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
10 Ağustos çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 liralık indirim bekleniyor. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T09:44+0300
2022-08-09T09:44+0300
2022-08-09T09:44+0300
ekonomi
benzin
motorin
indirim
zam
akaryakıt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053098287_58:0:769:400_1920x0_80_0_0_b2631746544094a51a2160e180009c7c.jpg
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 liralık indirim bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.34 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 20.03 TL'den satılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220805/edirne-ve-kayseride-toplu-tasimaya-zam-1059567406.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053098287_147:0:680:400_1920x0_80_0_0_ae7eee5481f505d2303bc9ad3f67b3cb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
benzin, motorin, indirim, zam, akaryakıt
Motorine indirim geliyor
Abone ol
10 Ağustos çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 liralık indirim bekleniyor.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 liralık indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.34 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.03 TL'den satılıyor.