https://tr.sputniknews.com/20220809/msb-duyurdu-ukraynadan-yeni-gemiler-yola-cikti-1059683949.html
MSB: Ukrayna'dan yeni gemiler yola çıktı
MSB: Ukrayna'dan yeni gemiler yola çıktı
MSB-Tahıl sevkiyatı kapsamında bu sabah; Liberya bayraklı OCEAN LION isimli gemi Çernomorsk’tan Güney Kore’ye 64 bin 720 ton mısır, Türk bayraklı RAHMİ YAĞCI... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T07:59+0300
2022-08-09T07:59+0300
2022-08-09T08:33+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
ukrayna
tahıl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/07/1059611517_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_27866873cc4fd51aad4324df8f1bbee7.jpg
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 2 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında Güney Kore'ye 64 bin 720 ton mısır taşıyan Liberya bayraklı "Ocean Lıon" isimli gemi ve İstanbul'a 5 bin 300 ton dökme ayçiçeği küspesi taşıyan Türk bayraklı "Rahmi Yağcı" isimli gemi bu sabah Çornomorsk'tan hareket etti.Gece saatlerinde İstanbul Ahırkapı açıklarına demirleyen 4 geminin denetlemesi de ilerleyen saatlerde gerçekleştirilecek.
türkiye
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/07/1059611517_155:0:1170:761_1920x0_80_0_0_2d15e89bb8737167ff7f2800cd02d96f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), ukrayna, tahıl
MSB: Ukrayna'dan yeni gemiler yola çıktı
07:59 09.08.2022 (güncellendi: 08:33 09.08.2022) Abone ol
MSB-Tahıl sevkiyatı kapsamında bu sabah; Liberya bayraklı OCEAN LION isimli gemi Çernomorsk’tan Güney Kore’ye 64 bin 720 ton mısır, Türk bayraklı RAHMİ YAĞCI isimli gemi ise Çernomorsk’tan İstanbul’a 5 bin 300 ton dökme ayçiçeği küspesi getirmek üzere hareket etti.
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 2 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında Güney Kore'ye 64 bin 720 ton mısır taşıyan Liberya bayraklı "Ocean Lıon" isimli gemi ve İstanbul'a 5 bin 300 ton dökme ayçiçeği küspesi taşıyan Türk bayraklı "Rahmi Yağcı" isimli gemi bu sabah Çornomorsk'tan hareket etti.
Gece saatlerinde İstanbul Ahırkapı açıklarına demirleyen 4 geminin denetlemesi de ilerleyen saatlerde gerçekleştirilecek.