https://tr.sputniknews.com/20220809/msb-duyurdu-ukraynadan-yeni-gemiler-yola-cikti-1059683949.html

MSB: Ukrayna'dan yeni gemiler yola çıktı

MSB: Ukrayna'dan yeni gemiler yola çıktı

MSB-Tahıl sevkiyatı kapsamında bu sabah; Liberya bayraklı OCEAN LION isimli gemi Çernomorsk’tan Güney Kore’ye 64 bin 720 ton mısır, Türk bayraklı RAHMİ YAĞCI... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T07:59+0300

2022-08-09T07:59+0300

2022-08-09T08:33+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

ukrayna

tahıl

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Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 2 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında Güney Kore'ye 64 bin 720 ton mısır taşıyan Liberya bayraklı "Ocean Lıon" isimli gemi ve İstanbul'a 5 bin 300 ton dökme ayçiçeği küspesi taşıyan Türk bayraklı "Rahmi Yağcı" isimli gemi bu sabah Çornomorsk'tan hareket etti.Gece saatlerinde İstanbul Ahırkapı açıklarına demirleyen 4 geminin denetlemesi de ilerleyen saatlerde gerçekleştirilecek.

türkiye

ukrayna

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milli savunma bakanlığı (msb), ukrayna, tahıl